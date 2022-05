Feestelijke ‘Winner’s Cocktail’ Gekozen Product van het Jaar 2022

UTRECHT - Op een zonovergoten middag in het prachtige koetshuis van Kasteel de Haar komen de prijswinnaars van het Gekozen Product van het Jaar eindelijk weer samen. Om hun award in ontvangst te nemen, maar ook om het glas met elkaar te heffen. Want het is niet niks wanneer consumenten een productinnovatie als meest aantrekkelijk bestempelen.

“Wij zijn ervan overtuigd dat de dynamiek van innovatie het beste wapen is om groei te behouden en je te kunnen onderscheiden van de rest.” De bijeenkomst begint met een toespraak van president en ceo van Voted Product of the Year Worldwide (POY) Philippe Gelder. Hij vervolgt in zijn charmante VlaamsFranse accent: “Laten we in de dynamiek van innovatie en optimisme blijven. Deze houding ten opzichte van een wereld die leeft van crisis tot crisis, consumenten die veranderen en retail die zich razendsnel moet aanpassen, zal ons een positieve toekomst geven.”

Director of operations support bij POY Katia Van Eecke geeft vervolgens aan wat de belangrijkste veranderingen zijn geweest die zij heeft ondervonden. Maar niet voordat ze haar collega’s in Nederland voorstelt: countrymanager Frank Westdorp, accountmanager Yasmina Moustajab en general manager Benelux France Lucie Filosa. Van Eecke legt uit hoe onderzoeksbureau NielsenIQ de methodologie van Gekozen Product van het Jaar weet te versterken en zo objectief mogelijk te maken. Met als doel voor de consumenten de beste beslissingstool te zijn en voor de merken de beste tool te garanderen om deze consument naar de gekozen nieuwe producten te leiden. “Het logo zorgt vervolgens voor een gemiddelde omzetstijging van 25 procent voor de winnaars die weten hoe ze het correct moeten inzetten, maar geloof me, we zijn geobsedeerd door de capaciteit van dit logo om u nog meer te bieden!”, besluit Van Eecke.

Bevestiging

Dan is het tijd om kennis te maken met de winnaars. Daar staan Aafje Fries en Mieke Kamphuis van Viatris met hun award. Wat is de reden van hun winst? “Wij hebben meegedongen met Carelastin, een zelfzorggeneesmiddel tegen hooikoorts dat binnen 15 minuten verlichting brengt. Wist je dat 21 procent van de Nederlanders last van hooikoorts heeft? Je kunt je dus voorstellen dat deze groep dolblij is met een middel dat echt werkt en zonder recept verkrijgbaar is”, vertelt Kamphuis.

Deelnemers aan de wedstrijd ontvangen een rapport van onderzoeksbureau NielsenIQ. Wat hebben Fries en Kamphuis daaruit opgemaakt? Fries: “Het was voor ons vooral een bevestiging van de uitkomsten van ons eigen onderzoek, namelijk dat ruim 88 procent van onze gebruikers tevreden is met het middel en het aanbeveelt.” Het logo van het Gekozen Product van het Jaar zal door Viatris worden gebruikt waar dat mogelijk is. “Niet op onze verpakkingen, dat is niet toegestaan, maar consumenten zullen het zeker op ons POS-materiaal terugvinden”, aldus Kamphuis.

Als er een prijs voor de mooiste jurk zou zijn, zou die beslist naar Veronique Visser zijn gegaan. Toch gaat ze niet met lege handen naar huis: zij en haar team van Cloetta mochten een award meenemen voor Sportlife Boost. Visser heeft met zeer veel interesse het rapport van NielsenIQ doorgenomen: “Wij richten ons op een jonge doelgroep in een prestatiegerichte maatschappij. We haalden hoge scores op aantrekkelijkheid, aankoopintentie en relevantie en zagen in het rapport bevestigd dat we de juiste doelgroep aanspreken.” Cloetta-collega Iris Bommer zette voor Venco Choco D’rop in de markt. “Het rapport geeft ons munitie om ons communicatie- en activatieplan scherper in te zetten”, merkt ze op. Beide producten zullen het logo gaan voeren. De Choco D’rop-potjes zijn te klein om het logo op af te drukken, laat Bommer weten, maar het zal zeker te zien zijn op het POSmateriaal. Visser heeft het al verwerkt in een online video van Sportlife Boost.

In the picture

Verderop staat een team van Vivera, dat met vier man sterk naar Utrecht is afgereisd om de award in ontvangst te nemen. Lotte Dreves, Sharon van Riel, Perre van Buren en Sanne Boevé vertellen dat ze vaker meedoen met de wedstrijd. De reden? “We vinden dit een supermooi platform om onze producten in the picture te zetten”, antwoord Dreves. Het logo zetten ze dan ook standaard op de productverpakking. Zo weten consumenten direct wat voor ‘vlees’ ze in de kuip hebben. Dit jaar namen ze een award mee voor hun Plantaardige Chicken Tenders en voor hun Plantaardige Kroketburger.

Ook The Meatless Farm krijgt een award voor een plantaardige vleesvervanger. “Ons plantaardige gehakt is, net als overigens onze andere plantbased producten, gemaakt op basis van erwten in plaats van soja”, vertelt Rik Hendriks. Hij is samen met zijn collega Jingyi Hu naar het koetshuis gekomen om hun award op te halen. Hoe voelt het om deze prijs te winnen? “Heel goed, het is natuurlijk een bewijs van kwaliteit. We zijn veel bezig met plantaardige innovaties. Onze producten komen uit het Verenigd Koninkrijk. Wij denken dat deze prijs ons kan helpen bij onze verdere expansie in Europa”, legt Hendriks uit. Er komen nog heel veel producten aan, verklapt hij vast, en die gaan allemaal weer meedingen naar een prijs.

Gekozen Huismerk van het Jaar

Hoeveel awards kan een team meenemen? Ook private labels kunnen een gooi naar een award doen, en winnen dan een ‘Gekozen huismerkproduct van het Jaar’. Etos neemt er zes mee dit jaar. Ze doen al vanaf het begin mee, vertellen de aanwezige dames. Dat doet vermoeden dat ze er heel veel voor terugkrijgen en dat bevestigt Veronique de Bruijn dan ook. Het logo zetten ze online in en ook in hun reclamefolders wordt het telkens afgebeeld.

