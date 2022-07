Fish Tales zoek betrokken aandeelhouders voor uitbreiding in VS

AMSTERDAM – Het duurzame visbedrijf Fish Tales heeft een nieuwe share-funding campagne opgezet. Daarmee wil het aandeelhouders aantrekken die de missie - vis duurzamer maken - ondersteunen. Het bedrijf heeft zijn pijlen nu gericht op uitbreiding in de Verenigde Staten.

De producten van Fish Tales zijn sinds 2020 onder de naam Sea Tales verkrijgbaar in de Verenigde Staten. Om daar echt door te breken met duurzame vis wil Fish Tales nu via share-funding 1,2 miljoen euro ophalen met de uitgifte van nieuwe aandelen. In de Verenigde Staten wil het bedrijf een lokaal team opzetten en de marketing en sales activiteiten uitbreiden.

Duurzaam

Volgens het bedrijf is vooral met tonijn uit blik nog een wereld te winnen. Het is in de Verenigde Staten enorm populair maar volgens meestal van niet duurzame herkomst. De VS is goed voor een kwart van de wereldwijde consumptie van tonijn uit blik. Fish Tales zelf werkt met vaste visserijbedrijven zodat te allen tijden de herkomst bekend is. Deze bedrijven vissen op duurzame wijze.

Missie gedreven

“We zijn een missie gedreven bedrijf”, legt Daan de Rooij uit. Hij is productmanager bij het Amsterdamse bedrijf. “Bij onze share-funding actie vorig jaar hebben we er 566 aandeelhouders bij gekregen. Dit zijn betrokken mensen die onze missie om vis duurzamer te maken ondersteunen. We hebben ze een diner aangeboden en een box met onze producten gegeven als welkomscadeau. Deze mensen zijn onze ambassadeurs geworden. Daarom hebben we ook deze keer besloten om op deze leuke manier meer geld binnen te halen.”

