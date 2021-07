Fish Tales start share-funding campagne voor klanten en fans

AMSTERDAM – Fish Tales biedt klanten en fans de mogelijkheid mede-eigenaar worden in het bedrijf. Vanaf deze ochtend kan iedereen laagdrempelig online aandelen in Fish Tales kopen.

Deelnemen kan al vanaf 250 euro. Aandelen kunnen rechtstreeks worden gekocht via het online investeringsplatform Eyevestor. Deze manier van financiering voor MKB-bedrijven wordt ook wel share-funding genoemd. Klanten en eindgebruikers worden daadwerkelijk mede-eigenaar.

Funding

De fabrikant stelt in totaal 10 procent van de aandelen beschikbaar, deze hebben een waarde van 1 miljoen euro. Dat brengt de waardering van Fish Tales op tien miljoen euro. De interesse is groot, bij voorintekening hebben al 260 beleggers € 375.000 toegezegd. “Wij zijn overdonderd door de grote interesse,” zegt Bart van Olphen. “Het is écht te gek om te zien dat zoveel mensen onze missie en ambities steunen om de wereld van vis duurzamer te maken.” Harm Jan van Dijk zegt over de financiering: “Share-funding is een duurzame manier van financiering omdat aandeelhouders voor de langere termijn in ons bedrijf kunnen participeren. Naast het steunen van onze missie profiteren aandeelhouders ook mee van de groei die we voor ogen hebben. Zonder dat we enige garanties voor de toekomst kunnen bieden: we gaan er in onze scenario’s van uit dat de aandelen over drie jaar het drievoudige waard zijn.”

Duurzame missie

In Nederland is Fish Tales onder meer verkrijgbaar via Albert Heijn en Picnic. Oprichter Van Olphen zet zich al twintig jaar in voor duurzame vis. Dit doet hij door het schrijven van kookboeken en videos op YouTube waarin hij verhalen vertelt over visserijen en visrecepten. In 2014 zette hij, met financieel partner Harm Jan van Dijk, Fish Tales op, om een verantwoord alternatief voor niet-duurzaam gevangen vis te bieden.

Canned tuna Revolution

Met de opbrengst van de aandelenuitgifte wordt onder andere de internationale campagne Canned Tuna Revolution opgezet. Doel van de campagne is om aan de kaak te stellen dat tonijn-in-bik voor 90 procent onverantwoord wordt gevangen. Olphen: “Het kan niet zo zijn dat een product dat zo massaal wordt geconsumeerd grotendeels van onverantwoorde herkomst is. Wij willen de wereld beter maken door het meest geconsumeerde visproduct duurzamer te maken.” Fish Tales hanteert een strengere definitie van duurzaamheid dan bekende milieukeurmerken MSC en ASC voor vis. Zo wordt alle tonijn met hengel en lijn gevangen. Ook krijgen ze binnenkort voor de tonijn die wordt gevangen in Indonesië en de Malediven het Fairtrade-keurmerk. Daarmee onderscheidt Fish Tales-tonijn zich van veel andere aanbieders met milieukeuren: het is niet alleen beter voor de dieren, maar ook voor de mensen.

Internationale groei

Fish Tales in inmiddels actief in zes landen, waaronder De Verenigde Staten waar het Nederlandse vismerk in de schappen ligt bij de duurzame supermarktketen Whole Foods en binnenkort ook Walmart. Verder is de Amsterdamse scale-up ook te vinden in onder meer Frankrijk, België en Duitsland bij grotere supermarktketens verkrijgbaar. Het doel van de producent is een jaarlijkse omzetverdubbeling voor komende drie jaar tot €100 miljoen in 2024.

