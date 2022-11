Flesjes van innocent in statiegeldsysteem

AMSTERDAM – De sap- en smoothieflessen van innocent hebben vanaf nu statiegeld. Het sapmerk heeft zelf actie moeten voeren om dit soort flessen in het statiegeldsysteem opgenomen te krijgen. Eerder was de statiegeldverplichting alleen voor frisdrank- en waterflessen.

De flessen boven de 100ml van innocent kunnen worden ingeleverd in elke statiegeldmachine. Ook flessen die nog niet het statiegeldlogo hebben kunnen worden ingeleverd. “We zijn ontzettend trots dat we deze uitbreiding van het statiegeldsysteem voor elkaar hebben gekregen. Bij innocent hebben we grote ambities op het gebied van duurzaamheid, waarbij we in 2025 volledig CO 2 -neutraal zullen zijn. Ook gebruiken we steeds meer gerecycled PET en plantaardig plastic. Daarnaast zijn al onze flessen volledig recyclebaar en met statiegeld zorgen we dat zoveel mogelijk flessen gerecycled worden”, zegt Jiri Staats, head of brand & portfolio bij innocent.

Bron: Levensmiddelenkrant