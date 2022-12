Flink: Nederlanders bovenaan in groente en fruit

AMSTERDAM – Flitsbezorger Flink deelt voor het eerst de consumentendata die ze verzameld. Dat geeft een leuk inkijkje in de bestelgewoontes van haar klanten. Door de data van de drie markten waarin de bezorgdienst actief is (Duitsland, Frankrijk en Nederland) te vergelijken, trekt Flink een paar conclusies.

Dat Nederlanders koffieliefhebbers zijn is wel bekend. Bij Flink komt 89 procent van de koffiebestellingen uit ons land. De stad Groningen is koploper. Van de drie landen wordt alleen in Nederland meer ijs besteld dan pizza en ook chocolade is erg populair. Alle zoete artikelen die het meest besteld wordt bevat op een af andere manier chocolade.

Gezond

Naast de minder gezonde producten zijn Nederlanders bij Flink ook koplopers als het gaat om groente en fruit. Ons land is goed voor 58 procent van alle groentebestellingen in de drie landen. Een op de vijf bestellingen van fruit zijn bananen. Flink concludeert uit de bestellingen en de verhoudingen van avocado, tomaten en uien dat guacamole erg in trek is. De bezorgdienst heeft berekend dat er maar liefst 154 ton van de Mexicaanse saus kan worden gemaakt.

Kijkend naar de andere twee landen dan is in Frankrijk water erg populair. De Duitsers bestellen vier keer meer bier per hoofd van de bevolking dan de Franse Flink consumenten. Maar ze bestellen dan wel Duits bier. Hoe het dan met de Nederlandse consumenten en bier zit wordt niet vermeld.

Bron: Levensmiddelenkrant