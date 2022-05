Flink neemt Cajoo over

Carrefour aandeelhouder en exclusieve partner na overname

PARIJS – Flink heeft aangekondigd de Franse flitsbezorger Cajoo over te nemen. Hiermee wordt het Duitse bedrijf in één klap marktleider in Frankrijk. Tegelijkertijd wordt Carrefour, dat eerder in Cajoo investeerde, nu aandeelhouder bij Flink en het bedrijf zal dan ook exclusief voor de Franse formule gaan bezorgen.

De komende tijd zullen de 30 darkstores van Cajoo worden geïntegreerd in die van Flink en zal het Cajoo-team worden samengevoegd met dat van Flink. Ook de app van Cajoo moet deze zomer zijn overgenomen door die van Flink.

Carrefour ziet in de overname een unieke kans om te accelereren in de snelgroeiende quick-commercemarkt. De formule zal haar exclusieve partnerschap ook uitbreiden door een groot deel van haar assortiment te leveren, waaronder biologische, exclusieve en huismerkproducten. Daarnaast zal Carrefour ook de eigen snelle bezorgservice met de naam Carrefour Sprint uitbouwen. Elodie Perthuisot, chief e-commerce, digital transformation and data officer bij Carrefour zegt hierover: “Minder dan een jaar nadat we onze krachten hebben gebundeld met Cajoo, zijn we in staat om deel te nemen aan de marktconsolidatie en een waardevol strategisch partnerschap met Flink te smeden. Als leider in thuisbezorging in Europa, zijn we verheugd om onze e-commerce-ambitie te versterken en ongekende waarde te bieden aan de klanten van Carrefour en Flink”.

Bron: Levensmiddelenkrant