Friese kaasmaker krijgt Beter Leven keurmerk

LEMMER – De Dierenbescherming is begonnen met het toekennen van het Beter Leven-Keurmerk aan zuivel. Het Friese kaasmerk De Fryske is het eerste A-merk die dit keurmerk mag dragen.

De Fryske-oprichter Catharinus Wierda is blij met het Beter Leven-keurmerk. “Consumenten hebben nu geen diervriendelijk keus bij de A-merken”, zegt Wierda. Hij vervolgt: “Wij willen de zuivelwereld bewijzen dat het wél kan: op zo’n manier kaas maken dat de natuur herstelt, de boer fatsoenlijk verdient en zowel de koe als de weidevogel gelukkig is.”

Beter Leven Week

Ieder jaar organiseert de Dierenbescherming de Beter Leven Week. Het doel van deze campagneweek is diervriendelijkere producten onder de aandacht van de consument te brengen. Friese kaasmaker De Fryske grijpt, niet geheel toevallig, deze campagneweek aan om bekend te maken dat ze het Beter Leven Keurmerk mag dragen.



Eisen

Om in aanmerking te komen voor het keurmerk dient het melkvee meer ruimte in de stallen te hebben, en meer voeder- en drinkplaatsen. Ook dienen de koeien minimaal 120 dagen per jaar in de wei te staan. Uit liefde voor de koeien gaat De Fryske al iets verder dan wat de Dierenbescherming vraagt. “De koeien staan tenminste 180 dagen per jaar in de wei. Verder eten ze alleen gras, en krijgen ze dus geen veevoer op basis van soja of palm”, stelt De Fryske in een persbericht.

Daarnaast dienen de melkveehouders een klein percentage van hun grasland met rust te laten zodat een ‘bio-divers kruidenrijk’ ontstaat dat voldoende voeding en schuilplaats aan weidevogels biedt. “De Fryske laat minstens 20 procent van het grasland met rust. Ook worden de weilanden niet meer omgeploegd en gebruiken de boeren geen gif. De Fryske is dan ook door de Vogelbescherming erkend als vogelvriendelijke zuivel.”

Door de boeren een eerlijke prijs te geven voor hun melk, profiteren niet alleen de dieren van De Fryske, maar hebben ook de boeren profijt van de kaasmaker.



Bron: Levensmiddelenkrant