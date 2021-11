FrieslandCampina breidt verwerkingscapaciteit in Nigeria uit

AMERSFOORT – De zuivelcoöperatie bouwt een mobiele yoghurtfabriek die aan het eind van dit jaar naar Nigeria zal worden verscheept. Daar zal het de melk van lokale melkveehouders verwerken tot drinkyoghurt. Verwacht wordt dat de fabriek in het eerste kwartaal van 2022 in gebruik kan worden genomen.

“Met deze verplaatsbare zuivelfabriek helpen we duizenden lokale Nigeriaanse boeren aan een betrouwbare afname van hun melk en dus inkomsten. Daarnaast dragen we bij aan werkgelegenheid en voorzien we de bevolking van voedingsrijke en betaalbare zuivelproducten. Op deze manier werken we samen met de Nigeriaanse overheid op het gebied van de voedselvoorziening voor de snel groeiende bevolking”, aldus Jeroen Elfers, corporate director dairy development en melkstromen van FrieslandCampina.

Lokale melk

Nigeria, dat 200 miljoen inwoners telt, is een belangrijke markt voor FrieslandCampina. De coöperatie exporteert al langer zuivelproducten en –halffabricaten naar het Afrikaanse land, en produceert daarnaast ook al lange tijd zuivelproducten in Nigeria zelf, die afkomstig zijn van lokale melk. De mobiele fabriek, die uit vijf geschakelde containers bestaat, wordt binnenkort verscheept naar Nigeria. Daar zullen de containers worden geschakeld en dan kan direct begonnen worden met de productie van de langer houdbare drinkyoghurt. Gestart zal worden met de verwerking van 1,8 miljoen kilo melk, waaruit meer dan 18 miljoen zakjes drinkyoghurt per jaar kunnen worden geproduceerd. Dit kan snel worden opgeschaald.

