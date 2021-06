FrieslandCampina verder met On the way to Planetproof

AMERSFOORT – Dankzij een groeiende marktvraag kan de productie van FrieslandCampina kwark starten, wat valt onder het On the way to Planetproof keurmerk. Ook wordt het kaas-assortiment met het keurmerk van de zuivelgigant verder uitgebreid.

Bas Roelofs, directeur FrieslandCampina Nederland: “Het is goed om te zien dat een aantal marktpartijen in toenemende mate waarde hecht aan zuivel die voldoet aan hoge eisen op het vlak van dier, natuur en klimaat.” De multinational gaat deze zomer nieuwe melkveebedrijven werven voor de On the way to Planetproof-melkstroom. Deze melkveehouders moeten zich inspannen op drie gebieden: dier, natuur en klimaat. Verder behoren ze op één van de onderdelen bij de beste 20 procent van Nederland. Daarnaast krijgen de melkveehouders die onder het keurmerk leveren een extra vergoeding voor hun duurzaamheidsinspanningen.

Friesland PlanetProof

FrieslandCampina is de eerste zuivelonderneming die sinds 2018 zuivel levert en voldoet aan de eisen van On the way to PlanetProof. Inmiddels is het keurmerk het grootste en snelst groeiende duurzaamheidslabel in de Nederlandse zuivelschappen. Deze is ontwikkeld door Stichting Milieukeur en houdt zich bezig met zuivel, groenten en fruit, eieren, bloemen, planten, bomen en bloembollen.

Bron: Levensmiddelenkrant