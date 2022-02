Fruitbakjes Albert Heijn worden circulair

ZAANDAM – Albert Heijn zet PET uit huishoudelijk afval in voor nieuwe plastic fruitbakjes. Hiermee zegt de Zaanse keten de eerste Nederlandse supermarkt te zijn met een gesloten keten van plastic fruitbakken.

De eerste verpakkingen liggen vanaf eind februari in de winkel. Jaarlijks zal het gaan om ruim 500.000 bakjes. Henk van Harn, directeur merchandising & sourcing bij Albert Heijn: “Wij willen samen beter eten bereikbaar maken voor iedereen door een gezonde levensstijl te stimuleren maar ook door verspilling van voedsel en verpakkingen tegen te gaan. We hebben ambitieuze doelstellingen op het gebied van verpakkingen. We kijken of we minder plastic kunnen gebruiken en zoeken naar mogelijkheden voor hergebruik. Ik ben dan ook trots op deze innovatie.”

PET

Het is een nieuwe ontwikkeling dat PET uit huishoudelijk verpakkingsafval na recycling als voedselverpakking gebruikt mag worden. Voorheen was dit enkel mogelijk met PET-flessen. De nieuwe verpakking is in samenwerking met plasticrecyclebedrijf Umincorp en verpakkingsproducent Hordijk tot stand gekomen. De bakjes bestaan voor 40 procent uit gerecycled PET.

Ambities

De formule heeft het streven om in 2025 minimaal 50 procent PET te gebruiken. Verder wil Albert Heijn in dat jaar 20 miljoen kilo minder verpakkingsmateriaal gebruiken. De afgelopen vier jaar werd al ruim 9 miljoen kilo bespaard door aanpassingen van verpakkingsmateriaal.

Bron: Levensmiddelenkrant