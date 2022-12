Getir neemt Gorillas over

BERLIJN – Turkse flitsbezorger Getir heeft bekendgemaakt dat ze de in Berlijn gevestigde boodschappenbezorger Gorillas heeft overgenomen.

Het in 2015 opgerichte Getir vindt zijn oorsprong in Turkije. Getir werd als eerste flitsbezorgservice opgericht en is actief in negen landen verspreid over drie continenten. Met de overname van concurrent Gorillas verstevigt de bezorger haar positie in Europa. "Markten bewegen op en neer, maar klanten houden van onze dienst en de vraag naar gemak zal blijven bestaan. De snelle boodschappenbezorgingsindustrie zal de komende jaren gestaag blijven groeien en Getir zal de sector leiden die het zeven jaar geleden heeft gecreëerd’’, zegt Nazim Salur, oprichter van Getir.



Bron: Levensmiddelenkrant