Gorillas bijna helft minder waard

NIEUWVEEN – De overnamegesprekken tussen Getir en Gorillas zijn in een vergevorderd stadium, laat persbureau Bloomberg weten op basis van gesprekken met ingewijden. Gorillas zal waarschijnlijk worden gewaardeerd op 1,7 miljard dollar. Een jaar geleden was dat nog ongeveer 3 miljard dollar; de waarde is dus met bijna de helft verminderd.

Gorillas maakte een razendsnelle start door. In 2020 wist de flitsbezorger snel kapitaal aan te trekken, naar eigen zeggen was het de snelstgroeiende Europese unicorn ooit. In 2021 haalde het zelfs bijna 1 miljard dollar op in een investeringsronde. Flitsbezorgers hadden de tijd mee; de coronapandemie bleek het perfecte moment te zijn voor de lancering van Gorillas. Begin dit jaar werd de samenwerking tussen Gorillas en Jumbo aangekondigd. Niet veel later kregen de flitsbezorgers problemen met de gemeentebesturen van Nederlandse steden; zij wilden geen darkstores in hun binnensteden.

Zo snel als de flitsbezorgers er waren, zo snel kwamen ze in de problemen. Agelopen mei werd er al drastisch in het personeelsbestand gesneden, ingewijden verwachten dat daar nog een ronde overheen komt.

Getir zou met de overname van Gorillas een stevige positie verwerven in verschillende Europese markten, waaronder het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, thuisland van Gorillas.

Zowel Getir als Gorillas onthouden zich vooralsnog van commentaar.

Bron: Bloomberg / Levensmiddelenkrant