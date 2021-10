Gorillas in zee met Britse Tesco

LONDEN – Gorillas en Tesco kondigen aan een pilot te starten voor een samenwerking om directe leveringen van Tesco-boodschappen voor klanten in het Verenigd Koninkrijk. Het is de eerste partnerschap tussen flitsbezorger en supermarkt die verder gaat dan commerciële aspecten. Dit doen ze door magazijnen op dezelfde locaties als de winkels van Tesco te gebruiken.

De pilot gaat van start in Thornton Heath en zal de komende maanden worden uitgebreid naar meerdere locaties. In elke Tesco-winkel zullen de twee partijen gemeenschappelijke magazijnen opzetten. Deze worden ingezet als kleine fulfilmentcenters, zoals Gorillas dat al doet, om de boodschappen voor het gecombineerde klantenbestand binnen tien minuten te bezorgen.

Twee klantenbestanden

De samenwerking maakt het mogelijk voor Tesco-klanten om producten te bestellen en deze via Gorillas enkele minuten later te ontvangen. Gorillas-klanten hebben anderzijds de kans om Tesco-producten te bestellen bij hun flitsbezorger. “We zijn ongelooflijk verheugd om dit baanbrekende commerciële en vastgoedpartnerschap met Tesco aan te kondigen. Met Gorillas hebben we ons gevestigd als een flitsbedrijf in de voorhoede van de on demand-supermarkt, terwijl Tesco de toonaangevende retailer in het VK is en aldaar een vertrouwd begrip. Het co-locatie partnerschap stelt beide merken in staat om hun sterke punten naar voren te brengen en sneller een kwalitatief beter aanbod van boodschappen aan Britse consumenten te bieden”, aldus Adrian Frenzel, coo bij Gorillas.

Bron: Levensmiddelenkrant