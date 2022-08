Grolsch haalt groen gas uit eigen afvalwater

ENSCHEDE – Bierbrouwer Grolsch zet het biogas uit het afvalwater van de brouwerij om in groen gas. De brouwer doet dat in samenwerking met plaatsgenoot HoSt Groep. Daarvoor heeft HoSt een groen gasinstallatie geplaatst naast de brouwerij. Per jaar wordt er genoeg groen gas geproduceerd voor ongeveer 700 huishoudens.

De aanleg van de installatie is nodig door de komst van een duurzame warmteleiding in december. Voorheen werd het biogas uit het afvalwater gebruikt voor warmte in de brouwerij en het productieproces. Met de komst van de warmteleiding wordt die warmte gebruikt voor het verwarmen van de brouwerij, het pasteuriseren, en de flessen- en krattenspoelinstallaties. Voor het brouwproces wordt er met behulp van aardgas stoom geproduceerd.

Verkocht

“Het biogas dat we produceren met het zuiveren van het afvalwater is veel meer dan we nodig hebben voor alleen het maken van stoom in onze eigen boiler. Het is ook teveel om op te slaan”, zegt Susan Ladrak, sustainability manager van Grolsch. Het geproduceerde biogas wordt daarom verkocht aan HoSt Groep. Die zet het in de eigen installatie om in groen gas en levert dat terug aan het aardgasnet.

“We zijn erg trots op deze groene, regionale samenwerking. Dicht bij huis zorgen we voor de verdere vergroening van de brouwerij en het gasnet. En op grotere schaal dragen we bij aan het behalen van de nationale klimaatdoelen op het gebied van CO2-, en stikstofreductie”, aldus Ladrak.

Bron: Levensmiddelenkrant