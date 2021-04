Grote rol voor franchisers in duurzaamheidsbeleid Plus

[SPECIAL DUURZAAMHEID] UTRECHT - Steeds meer producten van eigen bodem en een kritisch verpakkingsbeleid; bij Plus pakken ze door op duurzaamheid. Maar dat gaat niet alléén over een beter milieu. “Lokale betrokkenheid draagt ook bij aan een toekomstbestendige wereld.”

Voor maar liefst de zesde keer op rij werd Plus afgelopen juni uitgeroepen tot meest verantwoorde supermarkt. In het jaarlijkse onderzoek van GfK naar MVO scoorde de retailer het hoogst op onder meer de thema’s ‘duurzame handel’, en ‘dierenwelzijn’, thema’s die laten zien dat Plus duurzaamheid hoog op de agenda heeft staan. Maar duurzaamheid gaat over méér dan alleen het milieu, vinden ze bij de super. Het duurzaamheidsbeleid is namelijk gebouwd op vijf pijlers: ‘verantwoorde herkomst van producten’, ‘gezondheid en vitaliteit’, ‘een beter milieu’, ‘lokale betrokkenheid’ en ‘goed werkgeverschap’. Met Marlijn Simons-Somhorst, manager corporate communicatie en MVO spreken we over bramen van eigen bodem, de gesloten varkensketen en de duurzame ambities van Plus.



Veel retailers timmeren hard aan de weg op het gebied van duurzaamheid; waarin onderscheidt Plus zich?

“Het duurzame karakter van Plus komt voort uit het feit dat we een coöperatie zijn. Onze zelfstandig ondernemers spelen een belangrijke rol bij ons onderscheidend vermogen. Zij staan midden in de maatschappij en hebben niet alleen oog voor de belangen op korte termijn, maar kijken ook vooruit - sommige ondernemersfamilies hebben al generaties lang een winkel en geven deze weer door.”



Hoe dragen de ondernemers bij aan het duurzaamheidsbeleid van Plus?

“Lokale betrokkenheid is een van de pijlers van ons duurzaamheidsbeleid. Immers; duurzaamheid gaat niet alleen over milieu, maar over een toekomstbestendige wereld in allerlei opzichten. De Plus-ondernemers maken lokaal vaak het verschil. Ze zijn het vertrouwde gezicht van de buurt en weten precies wat er speelt. Ze zorgen voor een positieve impact, bijvoorbeeld door sportclubs te sponsoren, met voedselbanken samen te werken en door AED’s in te zetten in het geval van nood.



Een thema dat lokaal ook speelt, is het tegengaan van voedselverspilling. Veel ondernemers maken zich daar hard voor. Producten met een korte tht worden afgeprijsd of aan goede doelen geschonken, zoals buurthuizen. Begin dit jaar hebben we de samenwerking met Too Good To Go versterkt. Al 120 Plus-winkels doen mee en bieden aan het eind van de dag voor een aantrekkelijk bedrag een box aan met producten die anders verspild zouden worden. Samen met klanten heeft Plus tot nu toe 199.000 maaltijden gered. Daarmee is 497.100 kg CO2-uitstoot bespaard. Verder kopen ondernemers vaak streekproducten bij hen uit de buurt in, denk aan kaas van de boer om de hoek of gevulde koeken van de plaatselijke bakker. Deze lokale samenwerking met andere ondernemers is sterk en klanten waarderen deze producten.”



Hoe wordt er vanuit het servicekantoor ingezet op een duurzamer assortiment?

“Goed Eten staat bij Plus centraal. Dan gaat het natuurlijk om lekker eten, maar ook om kwaliteit, gezondheid en duurzaamheid. We hebben steeds meer aandacht voor producten die van dichtbij komen, dus van Nederlandse boeren en telers. Zo hebben we een gesloten varkensketen met zestien Nederlandse boeren opgezet. We weten zo precies waar het vlees vandaan komt. Om de samenwerking te versterken hebben we begin dit jaar een financiële tegemoetkoming met varkensen rundvleesboeren afgestemd. Deze tegemoetkoming wordt ingezet in het geval van lage marktprijzen. Bovendien bieden we een afnamezekerheid. Dit zorgt voor continuïteit en zekerheid en geeft boeren de mogelijkheid om te blijven investeren in een duurzame toekomst.

Een ander voorbeeld zijn onze bramen en blauwe bessen. Ook deze komen sinds afgelopen jaar van eigen bodem. Tijdens de zomermaanden was daarmee al het zacht fruit van Plus van Nederlandse herkomst. We testen momenteel of het mogelijk is om komkommers het hele jaar van Nederlandse telers af te nemen. Voorheen kwamen de komkommers in de wintermaanden uit Spanje, dit jaar nog maar voor de helft.”



‘Beter milieu’ is ook een pijler in jullie duurzaamheidsbeleid. Wat doen jullie op dat gebied?

“We hebben onder andere een eigen verpakkingsbeleid opgesteld en zetten in op minder, hernieuwbaar en recyclebaar verpakken. Een intensief maar mooi traject. Als consument word ik hier zelf ook echt blij van. Als je ziet hoe snel de afvalemmer voor plastic vol zit, denk je toch: kan dat niet anders? Soms kan het inderdaad niet anders, verpakkingen hebben immers duidelijke functies, zoals bescherming bieden en de houdbaarheid verlengen. Maar waar het wél mogelijk is, pakt Plus het aan. We houden alle 4500 huismerkproducten tegen het licht. Zo hebben we recent alle dubbele deksels op de verse noten vervangen voor een hersluitbare folie.

Daarnaast doen we veel op het vlak van duurzame bouw. In Oss wordt een nieuw distributiecentrum gebouwd volgens de BREEAM-methode voor duurzame bouw. Met het ontwerpcertificaat ‘Outstanding’ voldoet het gebouw aan de hoogste score. We gebruiken duurzaam materiaal, zorgen voor warmteterugwinning en plaatsen zonnepanelen.”



Wat verwachten jullie van fabrikanten; houden jullie bij de selectie van producten rekening met hun duurzaamheidsinspanningen?

“Zeker, we hechten veel belang aan het gebruik van duurzame grondstoffen en productiemethodes. Daar maken we afspraken over met leveranciers. Een duurzamere wereld kun je natuurlijk alleen samen realiseren, we hebben elkaar nodig. Een goed voorbeeld is dat bij Plus – als enige supermarktketen in Nederland – nu alle cacao in de huismerkproducten Fairtrade is. Bijna 700.000 kilo cacao in 300 van onze huismerkproducten van ruim zestig leveranciers is Fairtrade gecertificeerd.”



Op welk vlak heeft Plus nog duurzame ambities?

“Eén dezer dagen komt ons nieuwe MVO-verslag uit. Daaruit blijkt dat we op alle pijlers vooruitgang boeken. Bij Plus is niet één afdeling verantwoordelijk voor maatschappelijk verantwoord ondernemen; ook alle ondernemers, de collega’s van het servicekantoor en op de distributiecentra spelen een belangrijke een rol. Dat gaat goed, maar het is nooit af. We hebben nog genoeg te doen! De impact van de voedselsector op het klimaat is groot, zoals bekend. We willen inzetten op meer vega, meer biologisch en meer duurzame producten, net als een groter lokaal assortiment en nóg minder plastic en verspilling. We hebben de ambitie de meest verantwoorde supermarkt van Nederland te zijn en het voor onze klanten makkelijk maken om duurzame boodschappen te doen. Zo zorgen we samen voor een duurzame toekomst.”

Bron: Levensmiddelenkrant