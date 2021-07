Hak verduurzaamt bruine bonen

GIESSEN – Hak werkt vanaf nu samen met telers uit Zeeuws-Vlaanderen om bruine bonen te verkopen onder het On the way to Planetproof label. Het worden de eerste bruine bonen op de markt met dit duurzaamheidskeurmerk.

Daarmee zegt de fabrikant op schema te liggen om dit jaar al haar Nederlandse groenten en peulvruchten gecertificeerd te krijgen met het label.

Perfecte omgeving

De Zeeuwse telers beschikken over vruchtbare grond (zeeklei) en een klimaat aan de kust met relatief meer zonuren en minder regen dan elders, die zich volgens Hak perfect lenen voor de teelt van bruine bonen. Volgens één van de boeren die aan Hak levert, Anne Douwe van der Zee uit Zaamslag, speelde bij het besluit om haar duurzame gewas uit te breiden met bruine bonen ook mee dat de producent telers financieel compenseert voor de extra inspanningen die zij moeten leveren. “Maar tevens het feit dat je weet dat jouw bonen straks als A-merk in de supermarkt staan doet een duit in het zakje. Het gaat om een eerlijke beloning en een stukje trots en waardering.”

Stijgende interesse

Heidi Vercraeye, van in- en verkooporganisatie Termont en Thomaes waarbij een andere akkerbouwer is aangesloten, spreekt van een ‘stijgende interesse’ in On the way to PlanetProof-teelt onder agrariërs. “Deze manier van telen brengt zonder meer extra werk en risico mee, maar de positieve effecten op de bodem en gewassen op de langere termijn wegen toch zwaarder voor steeds meer akkerbouwers”, aldus Vercraeye.

Bron: Levensmiddelenkrant