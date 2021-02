Hans Huijbers treedt terug als RvC-lid van Vion

BOXTEL – Vion heeft bekend gemaakt dat Hans Huijbers al in de zomer is teruggetreden als lid van de Raad van Commissarissen (RvC) van Vion. Hij maakte sinds 2009 deel uit van de RvC en zal toetreden tot het managementteam van rundveeslachterij Adriaens in België, dat onlangs door Vion is overgenomen.