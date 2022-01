Heerschap supermarkten kleuren blauw

NEDERWEERT – De vijf winkels van familie Heerschap die sinds 2011 aangesloten zijn bij Jumbo worden omgebouwd naar de Albert Heijn kleuren. Donderdag, 7 januari sloten de deuren van Jumbo Moesel voor de verbouwing.

Op LinkedIn schrijft het bedrijf in een post: “Eindelijk is het zover! Na anderhalf jaar plannen, overleggen, winkels tekenen, winkels weer opnieuw tekenen, medewerkers opleiden, winkels indelen en noem het allemaal maar op, gaat het dan eindelijk van start!” Binnen twaalf weken worden alle winkels omgebouwd naar het Zaanse concept en wordt er meer winkeloppervlakte toegevoegd.

Familie Heerschap

Het bedrijf is in 1966 opgericht door John en Toos Heerschap. In 1972 openden zij de eerste supermarkt in Nederweert. Momenteel dragen vijf supermarkten de Heerschap naam in: Nederweert, Heythuysen en Weert in de wijken Leuken, Boshoven en Moesel.

Bron: Levensmiddelenkrant