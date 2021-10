Heineken publiceert derde kwartaalcijfers

AMSTERDAM – Heineken heeft in het derde kwartaal wereldwijd 60,2 miljoen hectoliter bier minder afgezet. In vergelijking met het voorgaande jaar is dat een daling van 5,1 procent.

Dit heeft voor een groot deel te maken met de lockdowns in Aziatische landen. Zo daalde in Vietnam het biervolume met meer dan 50 procent wegens de strenge lockdowns en restricties rondom de coronacrisis. De verkoop van het biermerk Heineken kon echter wel genieten van een volumegroei van 8 procent.

Daling

Ook in Europa en Noord- en Zuid-Amerika daalde de bierverkoop. Enkel in Afrika, het Midden-Oosten en Oost-Europa was een kleine stijging te zien. De brouwer meldt dat in Nederland het volume ook is gedaald door de nieuwe Alcoholwet, waarin stuntprijzen verboden zijn voor alcohol. De winst van de bierproducent was in de eerste drie kwartalen van dit jaar € 3,1 miljard euro. Dolf van den Brink, ceo van Heineken: “We hanteren een assertieve benadering van prijsstelling en kosten in al onze markten om deze uitdaging aan te gaan. Daarom blijven onze verwachtingen ongewijzigd en blijven de resultaten voor het volledige jaar onder die van 2019.”

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops