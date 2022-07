Hema opent vernieuwde winkel in centrum Arnhem

AMSTERDAM – Op donderdag 4 augustus opent Hema haar vernieuwde winkel in het Musiskwartier in het centrum van Arnhem. De winkel telt twee verdiepingen, heeft een afmeting van ruim 2250 vierkante meter en is ingedeeld volgens het nieuwe Hema winkelconcept.

De nieuwe winkel aan de Brouwersstraat 4 in het Musiskwartier levert na verhuizing vanaf de Rijnstraat iets in aan oppervlak, maar is efficiënter ingericht. Sinds drie jaar worden de nieuwe Hema-winkels namelijk ingericht volgens een nieuw model. “De producten zijn gerangschikt in productwerelden. Door het gebruik van witte stellingen en een lichtgrijs plafond hebben de winkels een frissere uitstraling gekregen”, zegt communicatieadviseur bij Hema Jeffrey Peerdeman tegen Levensmiddelenkrant.

Ook de restaurants zijn getransformeerd naar het nieuwe restaurantconcept Hema Keuken. Peerdeman: “De restaurants zijn uitgerust met mooie, lange balies waar verse ingrediënten worden verwerkt tot salades, smoothies en verse sappen. Maar daarnaast mag de vertrouwde Hema rookworst natuurlijk ook niet ontbreken.”

Uitgelezen kans modernisatie

“Al sinds 1933 is Hema te vinden in het centrum van Arnhem. Daarom ben ik bijzonder trots dat bijna 90 jaar later een volledig vernieuwde en moderne Hema in Arnhem wordt geopend, met het vertrouwde winkelteam en Hema assortiment”, zegt Machiel Lagerweij, directeur winkeloperatie Hema. Hij vervolgt: “De verhuizing van de Rijnstraat naar het Musiskwartier bood ons een uitgelezen kans om de nieuwe locatie in te richten volgens het laatste winkelconcept inclusief het restaurantconcept Hema keuken. Het zal klanten direct opvallen dat de winkel niet alleen eenvoudiger en logischer is ingedeeld, maar ook dat de winkel een frisse, gezellige en duurzame uitstraling heeft. Vol met mooie, praktische en goede producten die langer meegaan, uiteraard voor een scherpe prijs. Graag wens ik het winkelteam heel veel succes met deze prachtige winkel.”

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops