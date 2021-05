ALMERE/HEEMSTEDE – Schoonmaakmiddelenmerk HG neemt Blue Wonder over. De overname sluit aan bij de ambitie van HG om Europese leider te worden in specialistische schoonmaakmiddelen.

Blue Wonder zal hierbij het segment van desinfectant invullen. De producten voldoen aan de eis dat 99,9 procent van de bacteriën worden gedood. Uit onderzoek bleek dat niet alle schoonmaakmiddelen die claimen desinfecterend te zijn, voldoen aan de eisen van de Nederlandse Voesel- en Warenautoriteit. Hier voldoet Blue Wonder naar eigen zeggen aan.

Ambities

Jeroen Mustert, ceo van HG International, kijkt uit naar de samenwerking: “HG heeft de ambitie om zowel autonoom of via acquisitie de onbetwiste Europees leider te worden in specialistische schoonmaakmiddelenmarkt. Een van de segmenten die nog ontbrak aan ons portfolio is die van desinfectie schoonmaakmiddelen. Zo kwamen we uit bij Blue Wonder.”

Frank van der Klaauw, directeur van Blue Wonder, benadrukt de groei door de coronacrisis: “Door de bijzonder effectieve reinigende en desinfecterende werking zijn we marktleider in de Nederlandse consumentenmarkt geworden. Zeker in Covid-19 tijd hebben we bewezen dat het van groot belang is dat goede werking en kwaliteit van onze producten op orde zijn. De producten van Blue Wonder zijn betrouwbaar en effectief. Met het samengaan met HG wordt het mogelijk om onze internationale Europese ambities waar te maken.”

Bron: Levensmiddelenkrant