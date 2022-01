HG neemt Britse Ecozone over

ALMERE / LONDEN – HG heeft het Britse familiebedrijf Ecozone overgenomen. Ecozone is fabrikant van huishoudelijke schoonmaakartikelen die zijn gebaseerd op plantaardige en natuurlijke ingrediënten gehuld in duurzame verpakkingen.

In mei vorig jaar nam het van oorsprong Zweedse schoonmaakmerk al Blue Wonder over. Met deze overname benadrukken ze de ambitie om Europese leider te worden binnen de markt van gespecialiseerde schoonmaakmiddelen en gaan ze voor een verbeterde positie in duurzaamheid.

Milieu-impact

HG International ceo Jeroen Mustert: “Niet alles draagt de overname bij aan de ambitie om onbetwiste Europese leider te worden in de gespecialiseerde schoonmaakmarkt, zowel door organische groei als door complementaire overnames. Ook implementeert HG momenteel een nieuwe duurzaamheidsstrategie en de kern daarvan is de belofte om de milieu-impact van onze oplossingen te verminderen.” De lancering van HG's ECO-lijn in Nederland en België draagt hieraan bij. “De toevoeging en de verwachte sterke groei van Ecozone binnen onze portfolio zal ons in staat stellen onze duurzaamheidsambities naar een hoger niveau te tillen”, aldus Mustert.

Halve werk

Volgens Ecozone eigenaar en ceo Simeon van der Molen was HG de perfecte partner om het merk en de bijbehorende ambities naar een hoger niveau te tillen. Van der Molen zegt: “Samen met HG zal Ecozone mensen blijven aanmoedigen om kleine veranderingen in levensstijl door te voeren die een enorm verschil maken voor de planeet. HG begrijpt dat het creëren van milieuvriendelijke producten die effectief werken, slechts het halve werk is. Zij hebben de positie in zich consumenten voor te lichten over het belang van het gebruik van duurzame producten en deze producten op grotere schaal te verspreiden."

Bron: Levensmiddelenkrant