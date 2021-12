Hilton Food Group haalt zalmrokerij Foppen binnen

HARDERWIJK – De Britse Hilton Food Group neemt de zalmrokerij uit Harderwijk Foppen over. De visproducent gaat voor 90 miljoen euro van de hand.

Hiermee wil Hilton onder andere het proteïne-assortiment uitbreiden en de klantrelatie met Albert Heijn versterken. Volgens ceo van Hilton, Philip Heffer, biedt de overname ook een uitzonderlijke kans om het assortiment naar nieuwe markten en klanten te brengen.

Familiebedrijf

André van der Padt, ceo van Foppen, kijkt uit naar de samenwerking en zegt dat het aanbod van Foppen aan klanten, leveranciers en medewerkers wordt versterkt met de overname. Het familiebedrijf uit Harderwijk is sinds 1918 actief. Er zijn circa 500 werknemers actief en het heeft twee grote productiefaciliteiten in Nederland en Griekenland. Het bedrijf kwam in 2012 groots in het nieuws vanwege een salmonella-uitbraak en het samengaan met Klaas Puul in 2018. Hilton Food Group is een van de grootste producenten en verpakkers van vers vlees in Europa en Australië, met ruim 5.000 werknemers in dienst. De overname moet nog goedgekeurd worden door de Nederlandse Autoriteit Consument & Markt (ACM).

