HomeMade verfrist uiterlijk en start nieuwe campagne

EDAM – De producten van HomeMade komen vanaf deze week met een nieuw design in de schappen te liggen. Zowel het logo als de verpakkingen zijn veranderd, naar de nieuwste ‘consumenteninzichten’.

“Zowel het logo als de verpakkingen van de bakmixen waren aan vervanging toe”, vertelt Annejet Nieboer, brandmanager van HomeMade Bakmixen. “Consumenteninzichten lieten ons beseffen dat het voormalige uiterlijk van HomeMade niet goed past bij onze verschillende doelgroepen en positionering. We hebben het design flink verfrist en zijn ontzettend trots op het eindresultaat.”

Martkonderzoek

Het oude logo van HomeMade ging al 16 jaar mee. “Het voelde oubollig aan en niet meer van deze tijd. We besloten om het volledige design goed onder de loep te nemen. Daar hebben we de consument vanaf het eerste moment tot aan de laatste details bij betrokken. Zo hebben we verschillende marktonderzoeken gedaan, focusgroepen georganiseerd, zijn we de straat op gegaan met de verpakkingen en hebben we talloze online enquêtes uitgestuurd waar we om de mening van de consument vroegen.”

Het nieuwe logo past beter bij de secundaire doelgroep, die bestaat uit tieners. “Deze onderzoeken hebben we gedaan in samenwerking met bureaus, maar vooral ook veel zelf. Ik vind het belangrijk dat wij als merk dicht bij onze consument staan. Door zelf met fans in gesprek te gaan doen wij veel meer inzichten op dan wanneer we het van een schermpje lezen. De gezelligheid die je ervaart tijdens het bakken, stralen deze verpakkingen ook uit”, aldus Nieboer.

Met de lancering van de vernieuwde verpakking gaat ook de Happiness-campagne van start.

Vrienden

HomeMade wil de nieuwe producten inzetten om kinderen hun vrije tijd minder achter telefoon of tablet te laten doorbrengen. “Daar spelen wij op in door met HomeMade meer dan alleen gemak en een lekker product te bieden, maar juist een leuke offline activiteit”, zegt Nieboer. “Moeders vinden het heel leuk om met hun kinderen te bakken en tieners bakken graag zelf met hun vrienden. Voor deze doelgroepen zijn de producten van HomeMade heel geschikt.”

Volgens Nieboer kan HomeMade de perfecte basis zijn voor gebak met name dat tieners uitgebreid willen decoreren. “We willen onze doelgroepen met de nieuwe positionering en verpakking laten zien dat bakken geen gedoe oplevert, maar juist leuk en gezellig is en willen hen inspireren om hun creativiteit te laten zien.”

Bron: Levensmiddelenkrant