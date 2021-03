Hoogste BREEAM-certificering voor Plus DC

UTRECHT – Het aankomende distributiecentrum van Plus in Oss heeft het ontwerpcertificaat BREEAM Outstanding ontvangen. Voor de bouw is gebruik gemaakt van de BREEAM-methodiek, waarbij getoetst wordt op negen duurzaamheidsaspecten

Er zijn duurzame keuzes gemaakt in materiaalgebruik, warmteterugwinning en de waterhuishouding. Warmtepompen, energiezuinige verlichting en duurzame materialen als FSC hout dragen hieraan bij. Daarnaast zorgen ruim tienduizenden infiltratiekratten in de grond voor een goede waterberging en 11.000 zonnepanelen op het dak van het distributiecentrum voorzien in de energie die nodig is voor de mechanisatie.

Rowell Versleijen, directeur Logistiek Plus: “Het ontwerp van het nieuwe distributiecentrum van Plus voldeed al aan de BREEAM Excellent duurzaamheidscriteria. Doordat we in ons dagelijks handelen continu kijken wat nog duurzamer kan is het gelukt om een extra stap te zetten. Met de plaatsing van onder andere extra zonnepanelen en verdere verbetering van de luchtkwaliteit heeft het ontwerp het certificaat Outstanding gekregen, met vijf sterren het hoogste niveau.”

Naar verwachting wordt het pand rond de zomer opgeleverd, zodat gestart kan worden met de aanleg van de mechanisatie. Het distributiecentrum wordt tussen eind 2022 en begin 2023 stapsgewijs in gebruik genomen. Vanuit het nieuwe distributiecentrum worden straks alle 270 Plus supermarkten in Nederland beleverd.

Bron: Levensmiddelenkrant