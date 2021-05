Hoogvliet red 100.000e Too Good To Go Magic box

BLEISWIJK – Hoogvliet heeft sinds de samenwerking met Too Good To Go de honderdduizendste maaltijd uitgegeven. Hiermee zetten ze zich in tegen voedselverspilling.

Om deze reden bieden alle 71 Hoogvliet vestigingen al sinds maart 2020 Too Good To Go tassen, ofwel Magic boxen aan. Dit resulteert in gemiddeld honderd maaltijden die elke maand in iedere vestiging worden gered. Op deze wijze worden producten gered die anders weggegooid zouden worden. Wie een Magic Boxen koopt op 7 mei krijgt er een bedankkaartje van duurzaam groeipapier bij. Dit kaartje kan geplant worden en hier komen bloemen uit, op deze manier worden ook de bijen een handje geholpen.

Biobrandstof

Naast Too Good To Go heeft de supermarkt andere maatregelen om voedselverspilling tegen te gaan. Eén voorbeeld is dat groente- en fruitafval tot biobrandstof worden gemaakt. Het familiebedrijf Hoogvliet legt veel nadruk op duurzaamheid. Het verminderen van voedselverspilling is een belangrijke pijler binnen het Maatschappelijk verantwoord ondernemen beleid van de supermarkt.

