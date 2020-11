Hoogvliet redt 55.000 maaltijden met Too Good To Go

ALPHEN AAN DEN RIJN – Sinds de start van de samenwerking met Too Good To Go heeft Hoogvliet al meer dan 55.000 maaltijden gered van de prullenbak. “Goed, eetbaar voedsel weggooien in deze tijd, dat kan echt niet meer”, zo klinkt een trotse Rutger van den Bout, commercieel directeur bij Hoogvliet.

Hoogvliet zegt duurzaamheid hoog in het vaandel te hebben staan. Vandaar dat het tegengaan van voedselverspilling binnen het mvo-beleid (maatschappelijk verantwoord ondernemen) van de supermarkt een belangrijke pijler is. In december 2019 werd er met een pilot in vijf Hoogvliet-supermarkten gestart, om te testen of de Magic Box tegen voedselverspilling omarmd zou worden. De test bleek een groot succes en daarom bieden alle 71 Hoogvliet-vestigingen sinds maart van dit jaar Too Good To Go tassen aan. En met resultaat: gemiddeld worden er iedere maand per vestiging ruim 100 maaltijden gered van de vuilnisbak.

"Er belandt binnen Hoogvliet weinig echt op de afvalberg, zo wordt van ons groente- en fruitafval bijvoorbeeld biobrandstof gemaakt”, legt Van den Bout uit. “Maar we zorgen er toch liever voor dat voedsel kan worden opgegeten. Met meer dan 55.000 geredde maaltijden hebben we ontzettend veel moois bereikt in minder dan een jaar tijd. Wij zijn zeer tevreden over de samenwerking met Too Good To Go." Ook Joost Rietveld, country director bij Too Good To Go Nederland, is enthousiast: “Een compliment aan alle Hoogvliet winkels die zich vol overgave inzetten om overgebleven producten te redden. Zelfs in deze bijzondere tijden hebben de winkels in korte tijd een flinke impact gemaakt.”

