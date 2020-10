'Huisdiervoeding is in zekere zin verder dan humane voeding'

Supermarkt wint het in kattenvoer van de de speciaalzaak

GORINCHEM - Diervoeding wordt op Europees niveau sterk gereguleerd. De kans is daarom groot dat katten in Nederland en Italië dezelfde brokjes voorgeschoteld krijgen. Levensmiddelenkrant vroeg Benita Beekhof, verenigingsmanager van branchevereniging NVG (Nederlandse Voedingsindustrie Gezelschapsdieren) naar ontwikkelingen in deze markt.

“Er is onder andere sprake van humanisatie”, vertelt Beekhof. “Dieren zijn een belangrijk, volwaardig onderdeel geworden van het gezin. Consumenten projecteren hun eigen gedrag op hun huisdieren. Dit betekent dan ook dat we veel trends in voeding van mensen uiteindelijk ook terug zien komen in diervoeding.”

Daarnaast is er een andere trend te zien: ‘premiumisatie’. De voeding wordt steeds beter afgestemd op het type dier, de levensfase, het activiteitsniveau en in sommige gevallen zelfs op ras. Volgens Beekhof is dit het resultaat van jarenlang voortschrijdend wetenschappelijk onderzoek. “Tegenwoordig heb je voor heel jonge dieren - zoals kittens en puppy’s - tot senior een specifieke voedingsformule die aansluit op wat een dier in die fase nodig heeft. En er wordt zelfs gekeken naar activiteitsniveau: is het een actief dier of ligt het beestje juist de hele dag binnen lekker te slapen?”

Claims

Die specifieke voeding is beslist geen mooi verkooppraatje, benadrukt Beekhof. “Het is juist gebaseerd op uitgebreid onderzoek. Alle claims die op een product gemaakt worden, moeten met een wetenschappelijk dossier onderbouwd kunnen worden. Sterker nog, een Wageningse onderzoeker merkte onlangs op dat huisdiervoeding in zekere zin verder is dan humane voeding als het gaat om dieetverrijking. Wat dat betreft is huisdiervoeding het best vergelijkbaar met babyvoeding: het moet een compleet, uitgebalanceerd product zijn, met de benodigde voedingsstoffen in de juiste verhoudingen aanwezig. Mensen moeten in de supermarkt voor zichzelf een goed gevarieerd dieet samenstellen voor een gezonde levensstijl. Complete huisdiervoeding is daarentegen een door nutristen zorgvuldig samengesteld dieet.”

Speciaalzaak

Wel ziet Beekhof dat supermarkten, onder andere door de premiumisatie, veel concurrentie van (online)speciaalzaken hebben. “Wij vragen fabrikanten die bij ons aangesloten zijn om jaarlijks hun volumes door te geven. Daaruit blijkt dat de Nederlandse markt in volume redelijk stabiel is. Dat is niet heel gek: de hoeveelheid huisdieren in Nederland is de afgelopen jaren ook niet drastisch veranderd. We zien wel dat de dierenspeciaalzaak, ook online, primair de plek voor consumenten is om hun diervoeding te halen. Opmerkelijk is dat dit bij kattenvoeding niet het geval is, daar kiest 51 procent van de consumenten voor de supermarkt.”

Hoe ondernemers en formules de categorie diervoeding beter onder de aandacht kunnen brengen, vindt Beekhof een lastig te beantwoorden vraag. “Daar ligt niet mijn expertise. Maar naar mijn mening heeft diervoeding veel te maken met beleving. Kennisniveau en de uitstraling lijken mij daarom belangrijk.”

