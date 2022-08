Iglo: diepvriesgroenten sleutelrol in strijd tegen voedselverspilling

UTRECHT – Maar liefst 50 procent van de totale voedselverspilling gebeurt in onze eigen keukens. Hoewel 75 procent van de Nederlanders tijdens hun bezoek aan de supermarkt al rekening houdt met voedselverspilling, gooit datzelfde percentage met regelmaat groenten weg omdat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Iglo stelt dat een groot deel van de voedselverspilling kan worden tegengegaan als thuiskoks vaker zouden kiezen voor diepvriesgroenten.

Onderzoek van marktonderzoeksbureau Motivaction wijst uit dat meer dan de helft van de consumenten vaker zou kiezen voor diepvriesproducten als ze er zeker van zouden zijn dat deze duurzamer, gezonder en lekkerder zijn. 79 procent van de ondervraagden gaf aan weinig over de voordelen van diepvries te hebben gehoord of gelezen. Dit is iets waar Iglo Nederland zich voor gaat inzetten.

Voordelen

Nederlanders voelen zich drie keer zo veel aangetrokken tot versproducten als tot producten van de diepvriesafdeling in de supermarkt.

Michel Acda, general manager bij Iglo Nederland, denkt dat dit komt doordat Nederlandse consumenten te weinig kennis hebben over de voordelen van diepvriesproducten: “Ons gevoel zegt misschien dat we het beste verse producten kunnen kopen, omdat het gezonder lijkt. Maar dat is niet altijd het geval. En dat heeft onder andere te maken met de afstand die het product moet afleggen en hoe lang er tussen de oogst en het daadwerkelijk nuttigen zit. Diepgevroren producten zijn op hun rijpste moment geoogst en worden dan in een razendsnel tempo tot ver beneden het vriespunt gebracht. Diepgevroren producten behouden daardoor hun voedingswaarde en versheid.”

Bron: Levensmiddelenkrant