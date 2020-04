Iglo: ‘We willen impact maken door de categorie vriesvers populairder te maken’

Michel Acda nieuwe general manager bij Iglo Nederland

UTRECHT - Na jarenlang op en neer gereisd te hebben tussen Nederland en diverse wereldcontinenten, is Michel Acda als de nieuwe general manager van Iglo Nederland weer in eigen land en kan hij op de fiets naar de zaak. “Ik heb diverse internationale functies bekleed, maar ben blij om nu dicht bij huis aan het werk te zijn”, reageert hij.

Acda is het nieuwe gezicht van Iglo en heeft de taak om de business verder te laten floreren. “Dat kan alleen als je team zich ontwikkelt. Het is voor mij belangrijk om de talenten van onze medewerkers verder te laten groeien. Daarnaast wordt onze groei gedreven door innovaties”, vertelt Acda, die in de zomer van 2019 werd benaderd voor deze functie.

Na zeven jaar nam hij afscheid van Jacobs Douwe Egberts waar hij als country director Sweden, Denmark en Norway retail werkte en diverse grote projecten leidde. “Ik heb daardoor drie jaar op en neer gereisd tussen Nederland en Zweden. Mijn gezin bleef hier in Nederland wonen in de context van een grote reorganisatie waarbij twee locaties samengingen, en ik veel binnen Scandinavië moest reizen.” Door zijn diverse functies heeft hij veel van de wereld gezien en zat hij vaker in het vliegtuig dan op de fiets. “Ik ben een echte Hollander en dol op fietsen. Toen deze functie voorbijkwam was het besluit snel genomen: Nederland werd weer mijn basis. Eindelijk werk ik op fietsafstand van huis en ben ik dichter bij mijn gezin.”

Gezondheid

Het beeld dat Acda van Iglo had is vergelijkbaar met hoe de consument denkt over de vriesverscategorie. Hij kon zich niet voorstellen dat groenten het land afkwamen, direct werden schoongemaakt, verpakt en de vriezer in gingen.

“De perceptie is dat alles uit het vriesversvak bewerkt voedsel is, maar dat is niet zo. De eenvoud van productie en receptuur is fantastisch. Wij willen impact maken door vriesvers populairder te maken en daarmee verminderen we foodwaste met gemiddeld 30 procent ten opzichte van vers. Daarnaast gaan er minder vitamines en mineralen verloren. Dát is het verhaal van Iglo.” Iglo is volgens Acda een merk dat jeugdherinneringen naar boven brengt. Als voorbeeld noemt hij de vissticks die vroeger bij kinderfeestjes werden geserveerd.

‘Stapje voor stapje ben ik zelf minder vlees en vis gaan eten’

“Dit is een merk dat emotie met zich meebrengt.” Acda ziet de energie en passie van het bedrijf afspatten en kan zich vinden in de pijlers van Iglo. Thema’s als foodwaste en duurzaamheid spreken de nieuwe general manager extra aan. “Ik ben de afgelopen jaren meer in mijzelf gaan investeren. In Zweden zie je dat de voedingsindustrie vooroploopt op het gebied van plantaardig eten. Dat heeft mij geïnspireerd en stapje voor stapje ben ik zelf minder vlees en vis gaan eten.”

Inmiddels eet Acda volledig vegan en sport hij maar liefst vier keer in de week. In alle drukte van het dagelijks leven wil hij wel relaxed zijn. Op dit vlak past hij goed bij Iglo, want het hele team is bezig met gezondheid.

Lijf en geest

“We zijn een jong team en doen samen aan crossfit. Daarnaast hebben we gezamenlijk meegedaan aan de Singelloop van Utrecht. Op de werkvloer motiveren we elkaar om met ons lijf en geest bezig te zijn, want dat verbetert de sfeer en productie.” Acda is in een bedrijf gestart dat onderdeel is van Nomad Foods en daar gaat het voor de wind. “Als onderdeel doet Iglo het goed. We groeien jaar op jaar met 11 procent in waarde en hebben 25 procent van de categorie in handen. Dat is iets om trots op te zijn”, legt Acda uit.

Uit onderzoek van Iglo blijkt dat gemiddeld 1 op de 5 consumenten kiest voor spinazie van Iglo. Om deze groei vast te houden en te laten stijgen, ligt de focus nu op de communicatie. Momenteel wordt veel aandacht besteed aan informatie over vis en groenten, maar in de komende periode wil Iglo het complete merk laden. Dat doet het bedrijf door enkele claims bekender te maken bij de consument.

“Allereerst zijn wij een merk dat staat voor 100 procent versheid. We zijn verser dan bijvoorbeeld verse spinazie. Deze groente wordt het hele jaar verkocht, maar komt overal ter wereld vandaan. Dat is niet duurzaam. Ten tweede zijn we onderdeel van een campagne van het Voedingscentrum dat aangeeft dat vriesvers gezond is en past bij de Schijf van Vijf. Deze inspanningen worden ook opgemerkt door retailers en die besteden daardoor op de winkelvloer meer aandacht aan de categorie. Dat doen ze door de afdeling niet helemaal in een hoek weg te stoppen, maar prominent in de winkel te plaatsen”, legt Acda uit.

Deze communicatie is van belang voor Iglo, omdat diverse trends zoals foodwaste en duurzaamheid samenkomen bij deze categorie. “Iglo is een toegankelijk merk met een goede kwaliteit en is betaalbaar. Wij zijn niet te vergelijken met de nichemarkt.”

Convenience

Op productniveau richt het bedrijf zich steeds meer op maaltijden en dat heeft te maken met de toenemende vraag naar gemaksproducten. “We zijn een massamerk en op schaal werken is belangrijk. De consument is steeds vaker op zoek naar een convenienceproduct en daar spelen wij op in met versgemaakte maaltijden, direct ingevroren zoals 1,2,3 Ping & Klaar en Veggie Bowl. Daarmee spreken we diverse doelgroepen aan. Bovendien zien we dat consumenten veel waarde hechten aan de smaak”, zegt Acda.

Hij zegt dat consumenten een repertoire hebben van gemiddeld zeven maaltijden die standaard worden gemaakt. Met de versgevroren maaltijden wil Iglo helpen om nieuwe smaken te ontdekken. Naast convenience ziet Iglo dat duurzaamheid een belangrijk thema is.

‘Zo’n 90 procent van ons assortiment heeft een potentiële score A of B’

“Binnen vis hebben wij 100% het MSC-keurmerk en dat moet ook wel als je op ons volume werkt. We nemen onze verantwoordelijkheid, ook bij groenten overigens. Deze worden binnen een straal van 80 kilometer rond de fabriek verbouwd, waardoor we nog meer versheid kunnen garanderen. De vitaminen en mineralen blijven dan ook nog in de groente en dat is belangrijk, aangezien de groenteconsumptie in Nederland nog te laag is.

“Wij spelen daar met gezonde voeding op in en met de door de Nederlandse overheid aangekondigde komst van Nutri-Score in 2021 zal hier meer nadruk op worden gelegd. Zo’n 90 procent van ons assortiment heeft een potentiële score A of B, mede doordat we de afgelopen jaren veel hebben geïnvesteerd in zoutreductie, zonder smaakverlies”, vertelt Acda.

Andere stappen die Iglo neemt op het gebied van duurzaamheid is dat de verpakkingen 100 procent recyclebaar zijn en het aluminiumbakje van Viscuisine is vervangen door karton. “Deze thema’s spelen in het hele team, niet alleen op de werkvloer, maar ook daarbuiten. Dat is de kracht van deze grote organisatie.”

Bron: Levensmiddelenkrant