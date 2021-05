ING: ‘Verschuiving van horeca naar foodretail blijft voorlopig’

AMSTERDAM – Door de coronapandemie geven Nederlanders hun geld aan eten en drinken anders uit. Retail heeft de komende anderhalf jaar voor de voedingssector een groter aandeel, en de horeca een kleinere afzet dan voor de pandemie. Dat verwacht het ING Economisch Bureau.

Nederlanders gaven vorig jaar 7 miljard euro minder uit aan horeca, terwijl de supermarkten en speciaalzaken 3 miljard euro in omzet stegen. Er vond een sterke omzetgroei van online boodschappen plaats met 50 procent, maaltijdbezorging steeg met 35 procent. Ook is vorig jaar het aantal webwinkels dat voeding verkoopt flink toegenomen, onder andere omdat leveranciers hun producten direct aan consumenten zijn gaan verkopen, zo is te lezen in het rapport.

Compenseren

Volgens Ceel Elemans, ING sectorbanker food & agri, kan een grote groep op horeca gerichte leveranciers het afzetverlies niet compenseren door meer verkoop via retail of een eigen webshop. “Spreiding over meerdere afzetkanalen heeft voor sommige voedingsbedrijven als ‘valscherm’ gewerkt. Vaak blijkt een ad-hoc overstap van leveren aan horeca naar leveren aan supermarkten echter ook lastig. Dit komt doordat het assortiment niet aansluit bij de vraag van de retail of doordat de benodigde schaal ontbreekt”.

Terugdraaien

Verder meldt ING dat door meer thuiswerken en –studeren de consument minder onderweg, op werk of op school koopt. Hiernaast maken supermarkten er werk van om hun extra corona-gerelateerde omzet vast te houden. Ook zijn er minder toeristen en voelen jongeren de economische gevolgen van de crisis. Hierdoor zal de verschuiving van horeca naar retail waarschijnlijk niet direct terugdraaien, maar wordt een nieuw evenwicht bereikt na anderhalf jaar. Extra bestedingen van huishoudens die meer hebben gespaard, kunnen het deels compenseren volgens de bank.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops