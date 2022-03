ING: ‘We moeten prijsstijgingen van voeding gaan accepteren'

APELDOORN – De prijzen van voeding zijn al geruime tijd aan het stijgen en volgens Ceel Elemans, sector specialist Food bij ING zit er niets anders op dan daar vrede mee hebben. Dit is geen prettige boodschap voor de consument. Toch kan alleen door samenwerking de voedselketen in Nederland, ook onder extreme omstandigheden, in stand worden gehouden.

Elemans schrijft dat de prijzen voor oliehoudende zaden en granen zijn op de internationale markten fors gestegen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Voor bakkerijen zijn deze prijsstijgingen slecht nieuws. “Vorig jaar hebben zij door corona ook al forse prijsverhogingen voor de kiezen gekregen. Het doorbelasten van prijsstijgingen aan supermarkt en consument is nu de enige werkbare oplossing”, aldus de sector specialist.

Contract

Naast grondstofprijzen zijn ook de energielasten sterk gestegen in de foodindustrie. Dat betekent dat bakkerijen contracten hebben met supermarkten waar ze niet onderuit kunnen. Ook als supermarkten meer gaan betalen zal dat niet voldoende zijn om de kosten te dekken. “De prijs van bakkerijproducten moet daarom fors omhoog om te zorgen dat marges bij bakkerijen niet verdampen en de winstgevendheid weer kan herstellen. ‘Contract is contract’ gaat onder extreme omstandigheden zoals nu het geval is niet langer meer op. De producent verdient een faire vergoeding, maar moet kostenstijgingen wel goed kunnen uitleggen. Als een soort open calculatie voor maximale transparantie”, zegt Elemans.



Supermarkten kunnen volgens hem de helpende hand bieden door de extreme prijsstijgingen van één product te spreiden over een heel assortiment. Dat is geen goed nieuws voor de consument vindt hij, maar “toch kan alleen door samenwerking de voedselketen in Nederland, ook onder extreme omstandigheden, in stand worden gehouden”, stelt Elemans.

Bron: Levensmiddelenkrant