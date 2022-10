Innova Klassiek 2018-2022

Winnaars zijn niet meer weg te denken uit de supermarkt

[Special: Innova Klassiek] NIEUWVEEN - Eenendertig jaar geleden alweer introduceerde Levensmiddelenkrant de Innova Klassiek: de wedstrijd voor producten die zichzelf hebben bewezen en na vier jaar nog steeds in het schap te vinden zijn. Het is altijd een spannende tijd op de redactie. Welke producten hebben een 7 of hoger gescoord? Natuurlijk vinden we er zelf ook wat van, want veel van de genomineerde producten stoppen wij eveneens vaak in ons boodschappenmandje. 28 producten hebben uiteindelijk de hoogste waardering gekregen van het supermarktkanaal en mogen zich dus winnaar noemen van de Innova Klassiek. Chapeau!

De Winnaars

Dayes – Best for your friend Triocolor Kauwstick

Ísey Skyr – Ísey Skyr Gebakken Appel

Stegeman – Stegeman Fuet Ambachtelijk, stuk 130 gram

NewForrest – Kwekkeboom Oven & Airfryer Old Amsterdam Bitterbal

Bonduelle – Bonduelle Edamame Boontjes

Jan Zandbergen – The Meatlovers Picanha

Jan Zandbergen – The Meatlovers T-Bone

Bel Nederland – Boursin Zacht & Romig

Johma – Johma kip-mangosalade

Alfa Bier – Relaunch van de huisstijl Alfa Brouwerij fles & blik

Zuivelhoeve – Zuivelhoeve Boer’n Yoghurt © Vanille & Muesli 170 g

Duvel Moortgat – Brouwerij ’t IJ Biri

Confiserie Napoleon – Napoleon drop & fruit duo

Confiserie Napoleon – Anta flu honey & lemon

Müller Nederland – Almhof Hoekje Crunchy Choco Cookie

Zwanenberg Food Group – Kips Mini Kipdijspiesjes

Zwanenberg Food Group – Kips Vega

De Smaakspecialist – BioToday Crispy Cracker Original 250 g – biologisch

Dr. Oetker – Koopmans Appeltaart Extra Deeg

Dr. Oetker – Dr. Oetker Ristorante Margherita

Grolsche Bierbrouwerij – Grolsch Kruidige Tripel

Aarts Conserven – Bio fruitconserven

Warsteiner – Warsteiner Winter

Too Good To Go – Too Good To Go

Theha – Theunisse Kokosbrood Zero

Coca-Cola Europacific Partners – Fuze Tea

Inproba – Sweet Chilli Sauce 50% minder suiker

Ieder jaar vinden honderden nieuwe producten hun weg naar de schappen van de supermarkt, om vaak binnen korte tijd alweer de aftocht te blazen. Ze zijn niet opgepikt door retailer of consument, of misschien door allebei niet. Omdat ze niet innovatief genoeg waren, er bleek te weinig waardering voor, of het product was zijn tijd te ver vooruit. Misschien paste het niet goed bij de tijdgeest, sloeg de verpakking niet aan of voelden consumenten er niks bij. Het is echt niet makkelijk om een product succesvol in de markt te zetten. Maar er zijn ook altijd producten die het wél redden, sterker: die na enkele jaren een vaste plek in het schap hebben veroverd. Die producten maken ieder jaar kans op het winnen van de Innova Klassiek. Dé award voor blijvertjes, voor producten waarvan we ons niet meer kunnen indenken dat ze er ooit niet waren.

Als een tierelier

Het zijn de inkopers en category managers van de verschillende supermarktformules die de cijfers uitdelen, evenals zelfstandig ondernemers. Zij weten als geen ander welke producten als een tierelier gaan en welke, helaas, het veld moeten ruimen. Wij bedanken ze uiteraard heel hartelijk voor hun medewerking! Ze beoordelen de genomineerde producten steeds volgens drie criteria: innovativiteit, omzet & rendement en ondersteuning vanuit de fabrikant. Want dat dit drie pijlers zijn voor een succesvolle introductie staat buiten kijf. En dan te bedenken dat de winnende producten, die op de volgende pagina’s worden gepresenteerd, zichzelf hebben moeten bewijzen tijdens de coronapandemie. Dat maakt het misschien wel extra knap dat ze een prijs in de wacht hebben gesleept.

