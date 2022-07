Inproba introduceert plantaardige kroepoek

BAARN – Inproba heeft een geheel plantaardige kroepoek ontwikkeld met de bekende smaak van kroepoek.

De 100 procent plantaardige kroepoek van Inproba wordt, net als de authentieke kroepoek, gemaakt van tapiocameel maar in plaats van garnalen wordt er aardappelmeel aan toegevoegd. Hierdoor is de kroepoek een goed alternatief voor vegetariërs en veganisten.

Koraal in de Javazee

“Doordat onze Veggie kroepoek geen garnalen bevat, dragen we bij aan het voorkomen van overbevissing en beschadiging van het koraal in de Javazee. Garnalen zijn een belangrijke voedingsbron voor de Indonesische bevolking en dat willen wij graag zo houden”, zei Jeroen Leinenga, commercieel directeur bij Inproba, eerder tegen Levensmiddelenkrant.



Circulair product

De verpakking van de Veggie kroepoek is duurzaam. Door het gebruik van een recyclebaar monofolie is de verpakking van Veggie Kroepoek circulair. Daarnaast worden voedselrestanten en afgedankte bakolie verwerkt tot biogas of biobrandstof.

De Veggie kroepoek van Inproba is vanaf nu verkrijgbaar bij Sligro, Dirk en Dekamarkt.

Bron: Levensmiddelenkrant