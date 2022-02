Inproba’s Veggie kroepoek; een circulair product van product tot verpakking

‘Eerlijk oosters voor mens, milieu en maatschappij’

[SPECIAL: WEEK ZONDER VLEES EN ZUIVEL] BAARN - Kroepoek snack-size is het grootste segment binnen de categorie Oosters in Nederland. Met de stijgende vraag naar vega(n) producten is Inproba’s nieuwe Veggie kroepoek een logische stap. Jeroen Leinenga, commercieel directeur bij Inproba en Sascha Steinfeldt, csr & sustainability consultant a.i., vertellen over Inproba’s reis naar duurzaamheid en de uitdaging van kroepoek produceren zónder garnaal.

Wat is de gedachte achter deze lancering?

Leinenga: “Inproba staat voor eerlijk Oosters, eerlijk voor de consument, milieu en maatschappij, zowel hier in Nederland als in de landen waar onze producten vandaan komen. Dan kan een vegetarische variant van de kroepoek naturel niet ontbreken. Doordat onze Veggie kroepoek geen garnalen bevat, dragen we bij aan het voorkomen van overbevissing en beschadiging van het koraal in de Javazee. Garnalen zijn een belangrijke voedingsbron voor de Indonesische bevolking en dat willen wij graag zo houden. De grondstof voor kroepoek is namelijk afkomstig uit Indonesië en wordt gemaakt van tapiocameel, garnalen en een klein deel zout en suiker; vervolgens bakken wij de kroepoek in Nederland af in zonnebloemolie. Dan heb je dus een kroepoek naturel, de meest gegeten kroepoek in Nederland. Kroepoek snack-size is het grootste segment binnen de categorie Oosters in Nederland. Binnen dit segment is de smaak naturel het grootste. Als je daar dan een plantaardig alternatief voor hebt, zonder concessies aan de smaak te doen, dan denken wij dat je iets heel moois in handen hebt. Het belangrijkste ingrediënt van de nieuwste Veggie kroepoek is ook tapiocameel, maar in plaats van garnalen wordt er aardappelmeel aan toegevoegd. Dit maakt deze kroepoek 100 procent vegetarisch. Door het unieke recept en de speciale verhoudingen worden de garnalen niet gemist.”



Op wat voor manier wordt de consument aangespoord om de Veggie kroepoek te kopen?

Leinenga: “Uiteraard zullen wij dit product uitgebreid gaan ondersteunen zodra het op het schap ligt. Dat doen we door middel van consumentenbeurzen, acties, samplings, deelname aan boodschappenpakketten en uiteraard verwachten wij veel free publicity voor dit unieke product. Daarnaast is de verpakking heel opvallend, met een groen design; het spat van het schap af. We zijn nu in gesprek met alle retailers, om het gelist te krijgen. Er wordt veel over duurzaamheid gesproken door retailers en met dit product kan een hele mooie stap genomen worden. Zowel de veggie als de reguliere kroepoek zijn beschikbaar, maar als het aan ons ligt, wordt er in de toekomst alleen nog maar veggie verkocht. Waarom ook niet? Als de smaak net zo goed is en je zonder enige concessie te doen kan genieten en tegelijkertijd bijdragen aan een betere wereld? Het product is zeker niet alleen bedoeld voor vegetariërs. De stap naar een plantaardig eetpatroon zal juist een hele brede doelgroep aanspreken.”



Welke stappen hebben jullie op het gebied van duurzaamheid genomen met deze introductie?

Leinenga: “De verpakking hebben wij meteen verduurzaamd; door de inzet van monofolie in plaats van gemetalliseerde folie zetten wij een mooie stap richting een meer duurzame verpakking, die beter is te recyclen en grondstoffen bespaart.”

Steinfeldt: “Van het kleine beetje foodwaste dat er in de productie ontstaat, zoals afgedankte bakolie en afgekeurde kroepoek, wordt biogas of biobrandstof gemaakt. Daarmee hebben we een volledig circulair product. Onze Veggie kroepoek is genomineerd voor de juryprijs van de Utrechtse Circulaire Innovatie Top 20-verkiezing op 11 februari, georganiseerd door VNO-NCW.”

Leinenga: “Ook zijn we bezig met het vegetarisch maken van andere producten in ons assortiment, je zou hierbij kunnen denken aan No-Fish Sauce of No-Oyster Sauce. Overigens zijn wij altijd al heel selectief met het toevoegen van niet-plantaardige ingrediënten Als het niet nodig is, liever niet.”



Wat was de grootste uitdaging van het nieuwe product?

Leinenga: “Een uitdaging was om een veggie naturel kroepoek te ontwikkelen die net zo lekker is als normale kroepoek met garnalen. Wij voegen geen aroma of iets dergelijks toe om deze smaak te compenseren. Wij kunnen wel zeggen dat dit goed gelukt is. Uit consumentenonderzoek blijkt namelijk dat de consument de Veggie kroepoek beoordeelt met een rapportcijfer van 7,6. Onze Veggie kroepoek krijgt daarmee het hoogste, onafhankelijk geteste, rapportcijfer. De consument mist de garnalensmaak totaal niet. Onze grootste uitdaging is om dit product op het schap te krijgen. Supermarkten geven aan duurzaamheid belangrijk te vinden, dus we gaan ervan uit dat ze dit unieke, duurzame product ruimte geven.”

Steinfeldt: “De meest circulaire manier van voedselproductie is het vermijden van dierlijke ingrediënten en tegelijkertijd tegemoet te komen aan de wensen van de consument en markt.”



Waar valt nog winst te behalen?

Steinfeldt: “Op het gebied van ketenverduurzaming kan binnen de categorie nog veel gebeuren. Op onze website is het duurzaamheidsverslag 2020 van Inproba Oriental Foods te vinden. Hier lees je dat wij het eerste bedrijf wereldwijd zijn dat twee jaar geleden – samen met onze leveranciers – ervoor zorgde dat de chilipepers bestemd voor sambals, chilisauzen en curry’s voor 100 procent Rainforest Alliance gecertificeerd konden worden. Aan duurzame (keten) ambities is er bij Inproba geen gebrek. Niet voor niets heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken in 2020 Inproba’s mening gevraagd voor het Kaag-project ‘IMVO in Perspectief’ waardoor Inproba feitelijk heeft bijgedragen aan het tot stand komen van de bouwstenen voor de zogeheten ‘IMVO Due Diligence’-wetgeving. Deze wetgeving wordt in maart door de Europese Commissie in behandeling genomen en zal ervoor zorgen dat bedrijven met gepaste zorgvuldigheid toezien op naleving van sociale en ecologische vereisten in de toeleveringsketens.”

