Intersnack in transitie naar ‘het nieuwe lekker’

GOUDEN PARTNER, Categorie: Chips, noten & zoutjes, Criterium: Omzetprestatie en Rendementsbijdrage Winnaar: Intersnack

DOETINCHEM - De vlag kan uit bij Intersnack. Op twee criteria heeft de fabrikant gewonnen in de categorie Chips, noten & zoutjes. “Gaaf dat we er dit keer zelfs twee hebben gewonnen! Wij zijn heel enthousiast over de constructieve samenwerking met onze klanten. Dat dit beloond wordt met twee Gouden Partner-awards die over belangrijke KPI’s als omzet en rendement gaan, zien we als een fantastische waardering voor de samenwerking”, reageert het team van Intersnack.

Wat is de sleutel tot jullie succes?

Er is veel gebeurd op het gebied van zowel de Intersnackmerken als ook de retailermerken. Ferdy Breukink, commercieel manager Branded : “De enorme groei van onze topconcepten POM-BÄR en Chio Heartbreakers wordt gedreven door hele actieve ondersteuning op de winkelvloer en in de media. We zijn de drijver achter de groei van het popcornsegment én we hebben een nieuwe parel aan ons merkenportfolio toegevoegd: Tyrrells. Dat is een prachtig premiummerk met een humoristisch Engels karakter. Het merk is nog relatief nieuw in ons portfolio en levert nu al een hele mooie bijdrage aan de categorie. Met topkwaliteit producten in basissmaken én unieke smaken zorgen we voor het bedienen van een nieuwe klantengroep.” Michaël van Seumeren, commercieel manager Private Label vult aan: “We geloven dat de actieve samenwerking met onze retailpartners in de notencategorie ook een belangrijke driver is achter dit succes.”

Wat zijn hoogtepunten van de afgelopen twee jaar?

Intersnack heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan het geven van invulling aan zijn visie om de categorie stap voor stap verantwoorder te maken, met ‘lekker’ altijd op plek 1. Nico Kanen, category development manager : “We noemen dit de transitie richting ‘het nieuwe lekker’. Dat doen we bijvoorbeeld al langere tijd door smaakstoffen als MSG te verbannen, door zoutverlaging en door producten te introduceren met goede ingrediënten zoals linzen.”

Van Seumeren : “Het feit dat we dit op een proactieve manier doen en niet alleen voor de Intersnack-merken, maar ook voor retailermerken, vinden wij niet meer dan logisch en is tegelijkertijd iets waar we trots op zijn.”

Hoe kunnen supermarktondernemers meeliften op jullie succes?

Mariëlle Grit, teamlead trade marketing : “Door met ons te blijven bouwen aan groei van de categorie. We zijn met onze merken nog geen tien jaar op de markt en voorheen werden onze producten nog weleens weggestopt in de uithoeken van het schap. Inmiddels zien we dat als dit gebeurt het resultaat van de totale categorie eronder lijdt en de retailer fairshare-positie verliest. We hebben producten met hele unieke kopers en echte fans.”

Martijn Vlastuin

Operationeel directeur Retail bij Van den Tweel Groep

“De producten van Intersnack krijgen in onze winkels steeds meer naamsbekendheid. We zien dat de producten met name tijdens Bonus-aanbiedingen duidelijk meer omzet genereren.”

Bron: Levensmiddelenkrant