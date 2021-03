Interview: Quorn stimuleert dagje vega

‘We halen alles uit de kast om de drempel te verlagen’

AMSTERDAM - Het begon als een visionaire beweging en inmiddels is Quorn niet meer weg te denken uit het vleesvervangersschap. De voedingsproducent gebruikt haar marketingbudget dit jaar grotendeels om in Nederland vleesvervanging tot een gewoonte te maken. Marco Bertacca, ceo van Quorn, laat weten dat juist ons land geschikt is om deze verandering door te maken.

“Alles is er in jullie land: de mensen willen en de producten zijn er. Dus we halen een heel jaar lang alles uit de kast om die drempel te verlagen, om gewoon wat vaker je vlees te vervangen. We verzetten de bakens nog meer naar faciliteren”, reageert Bertacca. Het doel van Quorn is duidelijk: Nederlanders helpen hun vleeslevensstijl te veranderen en de unieke elementen van de producten daarin mee te nemen. De producten van Quorn zijn volgens hem heel anders dan veel andere vleesvervangende merken; de eiwitbasis komt van een natuurlijke schimmel waardoor ze een nog lagere eco-footprint hebben bijvoorbeeld.

Spreken van een vleesvervanger doet Bertacca dan ook niet graag. “Het plaatst vlees te veel op een voetstuk. Maar de waarheid gebiedt dat we nog steeds op een punt in de maatschappelijke discussie staan waarop veel mensen het toch zo beleven: eet ik vlees vandaag of gebruik ik een vervanger in mijn recept?”, vertelt de ceo. De keuze om dit jaar op Nederland te focussen komt doordat het bedrijf een aanzienlijke groei van de categorie ziet in alle Europese landen en er steeds meer nieuwe kopers bij komen.

Waarbij in Nederland het kennisniveau over vlees en een gezonde planeet en de wil om te veranderen hoog zijn. Met name het aantal ‘aspirant-vleesminderaars’ neemt toe. Quorn doelt hiermee op consumenten die vroeger voornamelijk vlees aten, maar nu de voordelen inzien van het omschakelen naar een deel van hun eetgewoonten vleesvrij. “Nederlanders zijn hier een goed voorbeeld van, vandaar dat wij ons richten op jullie land om verandering mogelijk te maken.”

Vleesvrije vrijdag

De redenen om een dagje minder vlees te eten zijn inmiddels bekend bij het merendeel van de Nederlanders: minder dierlijke eiwitten eten is gezonder en beter voor het welzijn van alles dat leeft op de planeet, aldus Quorn. “Dat ‘ene dagje’ zou voor velen al een fantastische stap zijn, waarvan we als Quorn zeggen: veel kleine stappen hebben een grote impact. En de ervaring leert dat zo’n eerste dag voor velen de opstap naar een echt nieuwe vleeslevensstijl is, intensiever dan alleen die ene dag”, zegt Bertacca.

Quorn komt daarom met Vleesvrije vrijdag. Het idee is om een vaste dag per week geen vlees te eten en dit te vervangen door iets anders lekker, zoals een vegan nugget in plaats van een bitterbal, vegetarisch gehakt door de lasagne, of een pittige wrap met daarin de textuur en smaak die je gewend bent. Voor de vrijdag werd gekozen omdat het de dag is waarin mensen na een drukke week openstaan voor zichzelf, voor wat ze belangrijk vinden en voor hun omgeving. “We gaan natuurlijk kijken of we ondernemers mee krijgen om van Vleesvrije vrijdag een iconische gewoonte in Nederland te maken. De dag waarop je vlees gewoon vervangt. We willen de consument voortdurend herinneren aan de voordelen van vleesvrij, al is het maar voor één dag per week. Daarom zullen we de campagne via vele verschillende contactpunten communiceren, waaronder een element van ondersteuning door de winkelier”, licht Bertacca toe.

Binnenhof

Quorn legt dit jaar de focus op het vervangen van vlees op vrijdag en hoopt dat zowel bekende als onbekende Nederlanders hun ‘hap voor een betere planeet’ filmen en delen op social media. Quorn moedigt consumenten aan door complete feestmaaltijdpakketten weg te geven voor de leukste filmpjes. Verder is er elke vrijdag een nieuw recept en worden mensen gestimuleerd met ‘Quornversation starters’ om tijdens het eten bepaalde gespreksonderwerpen aan te gaan rondom duurzamer eten. “In het kader van agenderen droom ik van een grote gedekte tafel zonder vlees op het Binnenhof of het Malieveld”, fantaseert de ceo. “Als duurzame beweging zouden we zo ook in Den Haag drempels verder willen laten verlagen voor minder vleesconsumptie. Het staat daar wel op de agenda, maar kan veel tastbaarder en lekkerder geagendeerd worden, minder als een probleem, maar juist als een heerlijke oplossing voor ons allemaal. Maar of ook dát lukt moet je me alsjeblieft over een paar maanden nog eens vragen”, vertelt Bertacca lachend.

Met elke hap help je de planeet

Quorn heeft dit jaar als bedrijf een nieuw wereldwijd communicatieplatform gelanceerd onder de naam ‘Met elke hap help je de planeet’. De campagne is in januari van start gegaan in het Verenigd Koninkrijk en vanaf deze maand wordt dit uitgebreid naar Nederland en Zweden. “Zo laten we echt zien dat de keuzes die we als consument maken een grote impact kunnen hebben op onszelf en de wereld om ons heen. Vleesvrije vrijdag is voor ons een geweldige manier om zowel bekende namen als het grote publiek te laten weten dat een overstap naar Quorn een gezonde keuze is voor onze consumenten en voor de planeet als geheel”, aldus Bertacca.

