‘Investering Aardpeer is een succes voor de aarde’

DRIEBERGEN – Aardpeer, een beweging die boeren en burger verbindt en bodem en biodiversiteit in balans brengt, heeft 7,2 miljoen euro opgehaald voor de aankoop van grond voor natuurvriendelijke landbouw. Hiermee wordt landbouwgrond aangeschaft en voor een realistische prijs aan boeren gepacht.

Het bedrag was ingelegd door ruim 700 investeerders, hiermee wordt 93 hectare aan landbouwgrond aangeschaft. Deze wordt gebruikt voor transitie naar volhoudbare voedselproductie, een gezondere bodem en meer biodiversiteit. De grond is aangekocht in Gelderland, Flevoland, Utrecht en Friesland voor bestaande en startende agrarische ondernemers en voedsel initiatieven.

Succes

Medeoprichter Kees van Biert is enthousiast over de investering: “Dit is een succes voor de aarde. Met de opbrengst kunnen boeren natuurvriendelijk aan de slag die dat voorheen niet hadden gekund. Met de huidige prijs van boerenland en een lening van een bank komen boeren er gewoon niet uit. Dus we moeten ergens een draai maken.” Met het opgehaalde geld wordt landbouwgrond aangekocht voor vijf ondernemers en voedselinitiatieven die aan de criteria van Aardpeer voldoen.

Investeerders

De investeerders bestaan uit zowel particulieren, maatschappelijke organisaties als institutionele beleggers. Voor een inleg vanaf vijfhonderd euro hebben zij hun geld voor vijf of tien jaar in voor gezonde en vitale bodems en biodiversiteit. De obligaties leveren een jaarlijkse rente van 0,7 en 1,2 procent op, bovenop het maatschappelijk rendement. Naast beleggen kunnen ook belastingvrij schenkingen ten behoeve Aardpeer aan ANBI Stichting BD Grondbeheer gedaan worden. Met elke gift worden er vierkante meters grond vrijgekocht. De opbrengst hiervan gaat naar de aankoop van landbouwgrond voor natuurvriendelijke boeren bewuste voedselinitiatieven.

Bron: Levensmiddelenkrant