IRI: ‘Fijne koekjes zijn nog altijd grootste stijger in deze markt’

ZALTBOMMEL - De categorie koek bestaat uit veel subgroepen en is vrij stabiel in omzet de afgelopen jaren. Alleen kinderkoekjes staan flink onder druk. Aan de andere kant neemt het aantal luxere koeken juist toe.

Van oudsher zijn consumenten gewend aan een koekje bij de koffie en ondanks de toenemende vraag naar gezonde producten staan koekjes nog altijd standaard op het boodschappenlijstje. “Er zijn vrij veel subgroepen in deze categorie. We zien dat de kinderkoekjes het zwaar te verduren hebben”, vertelt Cecile Spoorenberg van IRI. “Dit kan mede komen doordat kindermarketing niet meer mag en dat zorgt in de eerste 36 weken van 2019 voor een omzetdaling van 5,2 procent, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.”

Luxe koekjes

De gehele categorie groeit met 4,1 procent, met name door prijsstijgingen. “Het komt ook doordat het assortiment luxe koeken is toegenomen. Steeds meer fabrikanten brengen grote, ambachtelijke koeken op de markt. Die zijn in prijs hoger, maar in volume een stuk minder dan de rollen met koekjes”, zegt Spoorenberg. De grootste stijging binnen de categorie is te zien in het segment fijne koekjes. “Dat zijn koekjes die vaak worden gebruikt voor bij de koffie en nog altijd populair zijn. Denk aan bokkenpootjes en assorti-koekjes in alle vormen en maten.” Het segment groeide met 15,1 procent in omzet (t/m week 36 2019 in vergelijking met dezelfde periode 2018). In tussendoortjes en kleine cakejes zit weinig tot geen groei.

Bron: Levensmiddelenkrant