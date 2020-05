IRI: ‘Omzet supermarkt hoog; slijterij profiteert’

ZALTBOMMEL – Bevrijdingsdag, Moederdag, de meivakantie en het warme weer hebben de omzet van supermarkten een flinke boost gegeven, vermoedt onderzoeksbureau IRI. De omzet is met 907 miljoen euro hoe dan ook ‘behoorlijk hoog’. Daar profiteren ook slijteren van, met 18 procent meer omzet dan vorig jaar.

Supermarkten boeken dit jaar 9 procent meer omzet in de eerste 18 weken dan dezelfde periode vorig jaar, in euro's is in totaal 1,3 miljard omgezet.

Bij drogisterijen valt op dat er in week 18 nog maar 5 categorieën groei laten zien, terwijl bij online supermarkten slechts 3 categorieën in omzet zijn gedaald ten opzichte van vorig jaar. Zowel bij supermarkten als online supermarkten wordt er minder kauwgom en mint/keel pastilles verkocht, wat waarschijnlijk een direct gevolg is van minder sociale contacten en 1,5 meter afstand houden.

Bron: Levensmiddelenkrant