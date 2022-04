IRI: verduurzaming voedselverkopen is trend die doorzet

ZALTBOMMEL – Het aandeel producten met een duurzamer keurmerk binnen de totale foodomzet is nog steeds groeiende. In 2021 werd het hoogste aandeel ooit behaald: 21 procent van de totale foodomzet bestond dit jaar uit producten met een duurzamer keurmerk. Dat blijkt uit de Monitor Keurmerken Retail van onderzoeksbureau IRI in samenwerking met diverse keurmerken.

De totale supermarktomzet daalde in 2021 iets ten opzichte van 2020, dit is te verklaren door de coronamaatregelen die toen geldden. Hierdoor daalde ook de totale omzet van producten met een duurzamer keurmerk. Dit was echter minder sterk het geval dan bij de totale foodomzet, namelijk - 1,2 procent tegenover -2,1 procent.

Beter Leven

Maurits Steverink, ketenmanager van het consortium dat samen met IRI aan de Monitor werkt, verwacht dat de groei in het aandeel producten met een duurzamer keurmerk verder zal doorzetten in de komende jaren. “Dit onder andere door de algehele omschakeling van kip naar Beter Leven Keurmerk met 1 ster. Op dit moment bestaat ruim 20 procent van de kip uit producten met een Beter Leven Keurmerk en dit zal naar 100 procent gaan eind 2023. Daarnaast zal ook de warme belangstelling voor biologisch vanuit de markt, de EU en de Nederlandse overheid een positief effect hebben”, aldus Steverink. Het Beter Leven keurmerk blijft overigens het grootste keurmerk, maar keurmerken ASC en Biologisch hebben een sterkere groei laten zien in 2021, namelijk +5,4 procent respectievelijk +0,5 procent.

Grootste aandeel: eieren

Op dit moment is het grootste aandeel duurzamer keurmerkproducten binnen de categorie eieren te vinden: 81 procent van de verkochte eieren heeft een duurzamer keurmerk. Op de voet gevolgd door vis, waarvan in 2021 79 procent een duurzamer keurmerk had. Bij koffie en thee kent 49,6 procent een duurzamer keurmerk en daarmee staat de categorie op de derde plek. Binnen vlees en vleeswaren gaat het om een aandeel van 44,1 procent. In de productgroep ‘overig food’ wordt de groei gedreven door babyvoeding, snoep, koek en biscuit, ijs en dranken.

