Jan Linders 9e keer op rij ‘Beste Biersupermarkt’

NIEUW BERGEN – Jan Linders is opnieuw verkozen tot ‘Beste Biersupermarkt van Nederland’. De organisatie haalt daarmee voor de negende keer achter elkaar de prijs binnen. De consument beoordeelde het bierschap van de regionale supermarktketen met een 7,69.

Dat blijkt uit onderzoek door onafhankelijk onderzoeksbureau GfK. Met een 7,69 wordt de afstand ten opzichte van de nummer twee opnieuw vergroot. Met name op het gebied van ruime keuze (zowel in pils als speciaalbier), vindbaarheid van bieren in het schap en aantrekkelijke en goed vindbare aanbiedingen scoort Jan Linders hoog. Consumenten beoordelen het bierschap volgens het onderzoek van GfK als ‘uitdagend om iets nieuws te proberen’ en ‘een schap met een ruime keuze aan speciaalbieren, welke overzichtelijk en mooi gepresenteerd zijn.’

Visie

Bram Rikken, category manager bij Jan Linders en verantwoordelijk voor de bierformule, is ontzettend trots dat ze de titel voor het 9e jaar op rij weten te prolongeren. Verder zegt hij: “We blijven onze visie op het bier- en speciaalbierassortiment ontwikkelen en verruimen. Dat resulteert onder andere in een ruimer aanbod van bieren in onze winkels en de uitrol van een aantal mooie, nieuwe pilots.”

Onderzoek

Het ‘Categorierapport Bier 2021’ is uitgevoerd in opdracht van bierbrouwer AB InBev. Voor het onderzoek werden 8417 huishoudens op diverse punten bevraagd naar hun waardering voor het bierschap van de supermarkten waar zij het vaakst bier kopen.

Bron: Levensmiddelenkrant