Jan Linders Horst tijdelijk dicht voor verbouwing

HORST – Jan Linders Horst gaat tijdelijk dicht voor een grote verbouwing. Vanaf maandag 5 juli tot en met eind oktober is de winkel gesloten. Eind oktober heropent de supermarkt met een compleet vernieuwde supermarkt.

De vernieuwde supermarkt zal een uitgebreider assortiment krijgen en ingericht worden voor meer winkelgemak. Zo kan de klant na de uitbreiding genieten van zelfscankassa’s, een slijterij, een PostNL punt en De Keuken van Jan Linders. In de Keuken kunnen klanten verse broodjes, pizza’s, maaltijden en salades kopen.

Omrijdvergoeding

In de tijd dat de supermarkt dicht is, kunnen klanten uit de buurt terecht bij omliggende filialen. Zoals Jan Linders Tienray, Sevenum of Grubbenvorst. De formule biedt een wekelijkste omrijdvergoeding van vijf euro aan klanten om ze in het ongemak tegemoet te komen. Supermarktmanager Sophie Klarenbeek “Deze verbouwing is noodzakelijk om te kunnen werken aan een compleet vernieuwde, moderne supermarkt. Vanaf de heropening staat ons hele team weer klaar voor alle klanten uit Horst. In een supermarkt met nog meer winkelgemak.”

Bron: Levensmiddelenkrant