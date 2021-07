Jan Linders slaat handen ineen met lokale pluimveehouder

NIEUW BERGEN – Jan Linders verduurzaamt zijn eierassortiment door een samenwerking aan te gaan met de lokale pluimveehouder Yverde uit Ysselsteyn en de leverancier Gebroeders van Beek. Deze vrije uitloopeieren komen uit eigen streek, zijn afkomstig van kippen met een 3 sterren Beter Leven-keurmerk en bevatten een ‘On the Way to Planet Proof’ label.

“De combinatie van beide keurmerken en een leverancier uit eigen streek maakt ons assortiment vrije uitloopeieren bijzonder en duurzaam”, aldus category manager Angelique Schreurs van de formule. “Wij zijn de eerste supermarkt in Nederland die onder eigen label deze dubbel gecertificeerde vrije uitloopeieren gaat voeren. Extra bijzonder is dat vanaf nu álle vrije uitloopeieren in het assortiment van al onze filialen van deze leverancier komen, met bijbehorende streek- en duurzaamheidslabels.”

Eigen investering

Scheurs meldt dat Jan Linders de extra certificeringen, ten opzichte van het huidige aanbod met 2 sterren vrije uitloopeieren, niet doorberekent in de verkoopprijs aan hun klanten. “Wij zien we dit als eigen investering. Zo betalen onze klanten een prijs die vergelijkbaar is met de prijs bij de concurrentie voor 2 sterren vrije uitloopeieren, maar krijgen ze er bij ons een duurzamer product voor.” De eieren zijn vanaf deze week in alle 62 winkels van de supermarktketen te koop.

Bron: Levensmiddelenkrant