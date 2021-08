JDE Peet’s halfjaarcijfers tonen vooruitgang

AMSTERDAM – De omzet van JDE Peet’s, moederbedrijf van onder andere Douwe Egberts, groeide het afgelopen halfjaar met 4,9 procent. Dit komt voornamelijk voort uit de ‘thuisverkoop’ van koffiecups en bonen. E-commerce groeide met 30 procent.

De verkoop van buitenshuisartikelen is semi-stabiel geworden met een opleving, na de heropening in het tweede kwartaal. Deze markt is gegroeid met 0,7 procent. De winst groeide met 0,8 procent tot 636 miljoen euro. Mede door de schuldenlast terug te brengen, wat leidde tot minder kosten, werd de winst behaald.

Onzekerheid

De koffiefabrikant spreekt van onzekerheid die de coronacrisis met zich meebrengt. Hiermee wordt de zichtbaarheid en voorspelbaarheid beperkt omtrent het herstel in de buitenshuisactiviteiten. Om deze reden wordt er een organische omzetgroei van 3 tot 5 procent verwacht voor heel 2021. De omzet van het jaar wordt ook rond de 5 procent verwacht. Het bedrijf zegt veel te willen investeren in marketing en innovatie. Fabien Simon, ceo van JDE Peet’s kijkt ook vooruit: “Op basis van de vooruitgang in 2021 en onze huidige verwachtingen voor de rest van het jaar, blijven we vol vertrouwen onze vooruitzichten voor het jaar bereiken, waarbij we ons bewust zijn van het beheersen van de inflatie en het navigeren door de aanhoudende onzekerheid van de pandemie."

