Jumbo: ‘Helpen gezondere keuzes belangrijk’

(NUTRI-SCORE) VEGHEL – Jumbo is blij met de invoering van Nutri-Score in 2021. “Onze voorkeur gaat al langer uit naar Nutri-Score”, zegt de formule. “We willen klanten graag inspireren en helpen om een gezondere keuze te maken.”

Jumbo laat in een reactie weten achter de invoering van Nutir-Score te staan. Woordvoerder Suzanne van der Vaart legt uit dat Jumbo actief bezig is met het gezonder maken van het assortiment. “Ons assortiment maken we steeds gezonder. Daarvoor hanteren we de branche-afspraken als minimaal uitgangspunt”, aldus Van der Vaart. “En we zetten daarnaast een stap extra vanuit ons gezondheidsbeleid voor huismerkproducten: we brengen het suiker, zout, vetgehalte in onze producten verder terug en voegen waar mogelijk meer vezels, groente en fruit toe. Ook voegen we nieuwe gezonde producten toe, in lijn met de Schijf van Vijf. Bovendien willen we klanten inspireren en helpen om een gezondere keuze te maken. Daarbij hebben wij via het CBL gepleit voor onafhankelijk voedselkeuze logo, dat hieraan bijdraagt.”

Landelijke campagne

Nutri-Score kan het antwoord zijn op die vraag, ziet Van der Vaart. “Onze voorkeur ging al langer uit naar Nutriscore. We zijn blij dat het ministerie dit besluit heeft genomen en gaan graag aan de slag, zodat het snel zichtbaar kan worden voor onze klanten op onze huismerkverpakkingen. Daarnaast pleiten we voor een landelijke campagne, zodat het logo breed gedragen en goed begrepen wordt door onze klanten.”

Jumbo hoopt dat Nutri-Score kan bijdragen aan een overzicht bij de vele producten die supermarkten aanbieden en heeft zelf al vóór het nieuws stappen gezet. “Bij Jumbo willen we lekker en gezond eten bereikbaar maken voor iedereen. We merken dat klanten graag een gezondere keuze maken, maar niet altijd weten hoe ze een verantwoorde keuze kunnen maken. We vinden dat we een verantwoordelijkheid hebben om hen hierin te ondersteunen. Dat doen we in de eerste plaats door betaalbare en gezonde producten aan te bieden.”

Bron: Levensmiddelenkrant