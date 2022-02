Jumbo lanceert Foodcoach app

VEGHEL – Jumbo helpt klanten een handje om een gezonder eetpatroon aan te nemen met behulp van de Foodcoach app. De app is de afgelopen jaren ontwikkeld in samenwerken met topsportexperts van onder andere NOC*NSF, TeamNL, Team Jumbo-Visma en PSV.

Na het succes van de app voor topsporters is deze verder ontwikkelt door experts op het gebied van voeding, beweging en gezondheid. Nu kunnen alle Jumbo-klanten op een eenvoudige manier gezonder boodschappen doen.

Goede/Gouden Wissel

De formule geeft aan dat de app een unieke functionaliteit bevat: productwissels. Klanten krijgen alternatieve producten voorgesteld die in de Schijf van Vijf passen. Wanneer een product in de winkel wordt gescand geeft de app een ‘Goede Wissel’ of ‘Gouden Wissel’. De Goede Wissel is een gezonder alternatief, een kleine stap in de goede richting. De Gouden Wissel is een product dat binnen de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum valt.

Jumbo Extra’s

Naast zo’n 1.500 gezonde recepten en het eenvoudig toevoegen van ingrediënten aan de winkelmand kunnen klanten in de app ook deelnemen aan het spaarprogramma Jumbo Extra’s. Hierbij worden klanten gestimuleerd om gezondere keuzes te maken door meer spaarpunten te ontvangen bij gezondere producten. Fervente sporters kunnen een speciale functie in de app aanzetten voor extra support. Hiermee ontvangen ze een persoonlijk voedingsplan om topprestaties te verbeteren. In de toekomst kunnen klanten met andere persoonlijke doelstelling ook gebruiken voor een toegespitst aanbod, bijvoorbeeld vegetarisch eten.

Goede voornemens

“We zien in onze winkels en online dat steeds meer klanten bewust kiezen voor gezondere voeding. Maar het maken van gezondere keuzes is niet altijd en voor iedereen makkelijk. Op deze manier laten we zien dat het niet ingewikkeld of duur hoeft te zijn om een gezondere en lekkere maaltijd op tafel te zetten”, zegt Colette Cloosterman-van Eerd, cco bij Jumbo. “Juist op het moment dat bij veel mensen de goede voornemens nu weer wat wegzakken, willen we onze klanten extra hulp bieden met Jumbo Foodcoach. Met verschillende functies en mogelijkheden, kunnen we nog meer klanten op een leuke manier in kleine stapjes helpen met een gezondere levensstijl.”

Bron: Levensmiddelenkrant