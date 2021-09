Jumbo opent 200 Kletskassa’s tegen eenzaamheid

VEGHEL – Colette Cloosterman-van Eerd opent vandaag een nieuwe Kletskassa bij Jumbo in Udenhout. Bij Kletskassa’s kunnen mensen die geen haast hebben en het fijn vinden om een praatje te maken hun boodschappen afrekenen. Hiermee wil de formule een steentje bijdragen aan het verminderen en voorkomen van eenzaamheid in Nederland.

Het familiebedrijf heeft als doel om binnen een jaar tweehonderd Kletskassa’s door heel Nederland te openen. Het openen van de nieuwste kassa in Udenhout wordt gegeven in aanloop naar de Week tegen Eenzaamheid, die 30 september start.

Vlijmen

De eerste Kletskassa opende in de zomer van 2019 in Vlijmen. Hier kwamen veel positieve reacties op terug. “Nu is de tijd rijp om dit initiatief verder uit te breiden. Bij de keuze van de winkels wordt goed gekeken naar gebieden waar eenzaamheid sterk speelt”, laat de formule in een persbericht weten.

Tegen eenzaamheid

Jumbo is lid van de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid, een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in kader van het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid. Colette Cloosterman-van Eerd, cco van Jumbo en aanjager van de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid, is nauw betrokken bij het initiatief: “Veel mensen, vooral ouderen, voelen zich weleens eenzaam. Als familiebedrijf en supermarktketen staan we midden in de samenleving. Onze winkels zijn voor veel mensen een belangrijke ontmoetingsplek en daarmee willen we een rol spelen in het signaleren en terugdringen van eenzaamheid. We zijn trots dat veel van onze kassières graag plaats willen nemen achter een Kletskassa. Het is een klein gebaar, maar heel waardevol, zeker in een wereld die digitaliseert en steeds sneller wordt.”

