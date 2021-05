Jumbo opent eerste filiaal West-Vlaanderen

VEGHEL – Jumbo opent een nieuwe vestiging in West-Vlaanderen op 7 juli. Naast het uitgebreide aanbod van de formule worden ook producten uit het Hema-assortiment en Belgische klassiekers aangeboden.

De Nederlandse supermarktketen heeft ruim 680 supermarkten in Nederland en België. Eind 2019 opende het eerste filiaal in België. Naast het filiaal in Zedelgem worden twee andere Jumbo winkels in België geopend. Hiermee komt de teller van het aantal Belgische Jumbo's op 11.

Én én én

Peter Isaac, managing director van Jumbo België, is blij met deze uitbreiding: “Na het openen van onze eerste winkels hebben we gemerkt dat Jumbo ook in België aanslaat en dat Belgen openstaan voor onze én, én, én formule, waarbij we focussen op de beste service én buitengewoon groot assortiment én altijd lage prijzen. Met de nieuwe opening kunnen we in heel Vlaanderen mensen laten kennismaken met de Jumbo formule.”

Medewerkers gezocht

Om ervoor te zorgen dat nieuwe winkel goed bediend wordt, zijn ze op zoek naar winkelmedewerkers voor zowel kassa als versafdelingen.

Bron: Levensmiddelenkrant