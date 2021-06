Jumbo opent nieuwe thuisbezorglocatie

VEGHEL – Jumbo opent vandaag haar elfde hub in Deventer. Eerst worden de online bestelde boodschappen in het e-fulfilmentcenter in Raalte gepickt, om vervolgens via de nieuwe hub bij klanten in centraal Oost-Nederland te worden bezorgd. Door de opening wordt het bezorggebied in Overijssel en Gelderland vergroot.

Het nieuwe pand heeft zo’n 1300 m2 vloeroppervlakte. Zodra de hub in alle gebieden operationeel is worden er veertig bestelbussen ingezet voor bezorging in de regio. Door de opening van de nieuwe hub, kunnen klanten kiezen uit kortere bezorgslots dan bij de meeste winkels.

Toenemende vraag

De nieuwe thuisbezorghub in Deventer is het gevolg van de toenemende vraag naar online boodschappen via jumbo.com, omdat steeds meer klanten, zowel particulier als zakelijk, de voordelen van bezorging ontdekken”, vertelt Karel de Jong, directeur supply chain bij Jumbo. De wethouder van de gemeente Deventer, Thomas Walder, was aanwezig bij de opening van de hub en is er enorm blij mee: “Als bloeiend bedrijf met veel medewerkers is Jumbo een grote aanwinst voor de lokale en regionale arbeidsmarkt. Deventer ligt centraal in Oost-Nederland en is van alle kanten zeer goed bereikbaar. Het A1 Bedrijvenpark is aangewezen als een logistieke hotspot en dat is niet voor niks. Via de A1 kun je overal snel heen. Dat hebben veel bedrijven al ontdekt en we zijn verheugd Jumbo toe te voegen aan de rij bedrijven op dit groene, innovatieve en duurzame bedrijventerrein.”

Blijvende groei

Er volgen dit jaar nog vijf nieuwe hubs op verschillende plekken in het land, om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar thuisbezorging. Op deze manier wil Jumbo zorgen voor een steeds sterker omnichannel aanbod voor haar klanten.

Bron: Levensmiddelenkrant